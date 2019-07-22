Экипажи самолётов Су-27 и Су-30М2 ЮВО в Крыму отработали подъем по тревоге в рамках проверки боевой готовности командующим

Ростов-на-Дону. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников в ходе рабочей поездки проверил боевую готовность авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО, дислоцированного в Крыму, сообщает пресс-служба ЮВО в пятницу.

"В рамках проверки экипажи самолётов Су-27 и Су-30М2 были подняты по тревоге и отработали мероприятия вывода аэродрома из-под удара условного противника. В ходе отработки вопросов завоевания превосходства в воздухе условный противник вынудил вести воздушные бои в различном диапазоне высот", - говорится в сообщении.

В практических мероприятиях задействовано более 20 самолетов истребительного полка ЮВО.

Также Дворников проверил дежурные силы, состояние учебно-материальной базы, боевой состав и вооружение авиационных частей на аэродроме Бельбек.