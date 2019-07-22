Ракетный фрегат "Адмирал Горшков" вошел в датские проливы под наблюдением германского корабля

Лондон. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Корабль береговой охраны Германии Potsdam в пятницу проследил за новейшим российским фрегатом "Адмирал Горшков" во время его прохождения восточной части Северного моря вплоть до Датских проливов, следует из данных международной системы мониторинга за передвижением морских судов AIS.

По имеющимся данным, в настоящее время российский ракетный фрегат, выполняющий задачи дальнего похода во главе отряда кораблей и судов Северного флота, проходит через пролив Скагеррак по пути в Балтийское море. Он должен принять участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте 28 июля.

Как сообщалось, в четверг за российским фрегатом в южной части акватории Северного моря осуществлял наблюдение большой десантный корабль Королевских военно-морских сил Нидерландов Rotterdam. Когда в среду российский ракетный фрегат во главе отряда Северного флота проходил пролив Ла-Манш, там его сопровождали фрегат британского Королевского ВМФ HMS Argyll и сторожевой корабль ВМС Франции Cormoran.

Отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Для фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" этот поход - первый в его истории. За это время североморцы прошли более 33,5 тыс. морских миль. Совершены деловые заходы в порты Джибути, Шри-Ланки, Китая, Эквадора, Кубы, Тринидад и Тобаго, а также Кабо-Верде. Пройдены Суэцкий и Панамский каналы, пересечены Индийский, Тихий и Атлантический океаны.

"Адмирал Горшков", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", был принят в состав ВМФ 28 июля 2018 года после нескольких лет испытаний. Сообщалось, что фрегат оснащен станцией визуальных помех "Филин", которая способна "ослеплять" противника.