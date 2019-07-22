Войти
22.07.2019
Интерфакс-АВН

Ракетный фрегат "Адмирал Горшков" вошел в датские проливы под наблюдением германского корабля

536
0
+1
Адмирал Горшков
Адмирал Горшков.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Лондон. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Корабль береговой охраны Германии Potsdam в пятницу проследил за новейшим российским фрегатом "Адмирал Горшков" во время его прохождения восточной части Северного моря вплоть до Датских проливов, следует из данных международной системы мониторинга за передвижением морских судов AIS.

По имеющимся данным, в настоящее время российский ракетный фрегат, выполняющий задачи дальнего похода во главе отряда кораблей и судов Северного флота, проходит через пролив Скагеррак по пути в Балтийское море. Он должен принять участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте 28 июля.

Как сообщалось, в четверг за российским фрегатом в южной части акватории Северного моря осуществлял наблюдение большой десантный корабль Королевских военно-морских сил Нидерландов Rotterdam. Когда в среду российский ракетный фрегат во главе отряда Северного флота проходил пролив Ла-Манш, там его сопровождали фрегат британского Королевского ВМФ HMS Argyll и сторожевой корабль ВМС Франции Cormoran.

Отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Для фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" этот поход - первый в его истории. За это время североморцы прошли более 33,5 тыс. морских миль. Совершены деловые заходы в порты Джибути, Шри-Ланки, Китая, Эквадора, Кубы, Тринидад и Тобаго, а также Кабо-Верде. Пройдены Суэцкий и Панамский каналы, пересечены Индийский, Тихий и Атлантический океаны.

"Адмирал Горшков", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", был принят в состав ВМФ 28 июля 2018 года после нескольких лет испытаний. Сообщалось, что фрегат оснащен станцией визуальных помех "Филин", которая способна "ослеплять" противника.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Дания
Джибути
Индия
Китай
Нидерланды
Панама
Россия
Франция
Шри-Ланка
Эквадор
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
Калибр КР
СФ
Похожие новости
22.07.2019
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" взял курс на Кронштадт
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
09.04.2013
Рынок вооружений стран Латинской Америки в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
11.12.2012
Россия готовится к войне?
29.09.2011
В тройку крупнейших мировых импортеров военно-транспортных самолетов за период 2003-2010 гг. входят Канада, США и Австралия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 17:11
  • 1
Война расставляет все точки над i
  • 22.07 17:08
  • 29
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 22.07 17:01
  • 1
США в 2020 году отправят астронавтов в космос на своей ракете
  • 22.07 16:32
  • 14
Франция похвасталась "летающим солдатом"
  • 22.07 15:46
  • 4
Цену новейшего бронетранспортера на платформе "Бумеранг" снизят минимум в три раза
  • 22.07 15:32
  • 39
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 22.07 15:18
  • 3
Российские компании просят Минпромторг поддержать отечественную промышленность
  • 22.07 14:24
  • 1
ВПК США дышит на ладан
  • 22.07 14:08
  • 2
Воевать будем с Россией - глава разведывательного управления Минобороны США
  • 22.07 13:48
  • 15
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 22.07 13:45
  • 4
Содружество чужих форпостов
  • 22.07 13:25
  • 3
КСИР показал высадку спецназа на борт британского танкера
  • 22.07 12:23
  • 5
Хакеры взломали сервера ФСБ и скачали 7,5 терабайт информации, включая материалы ОКР "Натиск-2"
  • 22.07 10:27
  • 4
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
  • 22.07 09:54
  • 2
Агенты вливания