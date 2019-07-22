Клинцевич считает бессмысленным законопроект США о санкциях в отношении сотрудников ФСБ за арест украинских моряков

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Американский законопроект о санкциях в отношении сотрудников ФСБ РФ за арест украинских моряков не имеет смысла и может осложнить взаимодействие спецслужб России и США, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"На мой взгляд, члены американской палаты представителей уже давно должны были понять, что введение подобных санкций абсолютно бессмысленно: любые провокации против нашей страны, а инцидент в Керченском проливе к ним следует отнести без всяких сомнений, пресекались и будут пресекаться впредь самым жестким образом, несмотря ни на какие санкции", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Однако в данном случае речь идет ещё и об "очевидной вредности" предлагаемых конгрессменами мер, считает сенатор.

"Законопроект, если он будет принят, может осложнить взаимодействие спецслужб России и США, в том числе и в борьбе с международным терроризмом. Не думаю, что это отвечало бы интересам США", - отметил Клинцевич.

Группа членов палаты представителей конгресса США внесла на рассмотрение новый законопроект, предполагающий введение санкций против 24 сотрудников ФСБ РФ в связи с арестом в России украинских моряков.

В заявлении авторов законопроекта: демократов Марси Каптур и Майкла Куигли, республиканцев Энди Харриса и Брайана Фитцпатрика говорится, что "США продолжают решительно осуждать опасное нападение России на ВМС Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков".

"Этот инцидент является последним в серии злонамеренных шагов, предпринятых Россией с целью подрыва демократического прогресса на Украине и международного правопорядка", - отметили законодатели.

В мае США в координации с ЕС и Канадой уже ввели в связи с арестом украинцев санкции против шести граждан России, включая двух сотрудников ФСБ, а также нескольких российских компаний.

Лефортовский суд Москвы в минувшую среду продлил срок содержания под стражей всех 24 украинских моряков.