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22.07.2019
ЦАМТО

В Великобританию прибыла очередная партия истребителей F-35 "Лайтнинг-2"

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F-35B Lightning II
Посадка на британской авиабазе Мархэм первого из четырех прибывших из США на территорию Великобритании многоцелевых истребителя Lockheed Martin F-35B Lightning II из состава 617-й эскадрильи Королдевских ВВС Великобритании. 06.06.2018.
Источник изображения: ВВС Великобритании

ЦАМТО, 19 июля. Министерство обороны Великобритании объявило о перелете на территорию страны из США второй (207-й) эскадрильи многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2".

Совершив 10-часовой перелет из США, очередная партия F-35 "Лайтнинг-2", прибыла на авиабазу "Мархам". С учетом этой партии, всего Великобритании передано 18 истребителей F-35.

Передислокация на авиабазу "Мархам" в Великобритании 207-й учебной авиаэскадрильи позволит ВВС и ВМС в полном объеме проводить подготовку личного состава на территории страны. Ранее, с 2013 года, пилоты ВВС и ВМС Великобритании проходили подготовку на базе морской пехоты "Бофорт" (шт.Южная Каролина) совместно с коллегами из КМП США.

Совершившая перелет группа F-35 является третьей, прибывшей в Великобританию.

617-я боевая эскадрилья ВВС Великобритании базируется в "Мархам", начиная с прошлого года, и в июне уже приняла участие в боевых действиях против ИГИЛ.

Официально 207-я учебная истребительная эскадрилья будет сформирована 1 августа 2019 года, а подготовка пилотов на авиабазе "Мархам" начнется в сентябре. Инженерный состав уже прошел обучение в Интегрированном учебном центре базы "Мархам". За счет инвестиций в объеме 550 млн. фунтов стерлингов на авиабазе заменено покрытие взлетно-посадочных полос, добавлены новые посадочные площадки, обеспечивающие самолетам возможность приземляться вертикально.

Как сообщал ЦАМТО, МО Великобритании подписало соглашение на поставку трех F-35B с целью участия в этапе начальных эксплуатационных испытаний и оценки (Initial Operational Test and Evaluation – IOT&E) в марте 2009 года.

Первый F-35B (бортовой номер ВК-1) МО Великобритании официально приняло 19 июля 2012 года. Впоследствии были поставлены еще два самолета (испытательный BK-2 и тренировочный BK-3), которые были размещены в США, где проводится подготовка летчиков и технического персонала.

Первая боевая эскадрилья F-35 ВВС Великобритании (617-ая) была сформирована в 2016 году в учебном центре корпуса морской пехоты США "Бофорт" (шт.Южная Каролина).

На текущий момент МО Великобритании получило 18 самолетов F-35 из 138 запланированных к покупке. На авиабазу "Мархам" в Норфолке самолеты передислоцируются с июня 2018 года. В декабре 2018 года было объявлено о достижении парка F-35B ВВС Великобритании статуса начальной готовности к боевому применению с суши. Достичь начальной готовности к боевому применению с моря планируется в декабре 2020 года после поставки 21 самолета. Второе боевое подразделение (809-ая авиационная эскадрилья ВМС) будет сформировано к 2023 году.

Планируется, что первые 48 истребителей будут поставлены в варианте F-35B. Решение о версии последующих самолетов будет принято позднее. Полная готовность самолетов к боевому применению должна быть обеспечена в 2023 году после поставки 42 самолетов.

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Великобритания
США
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F-35
F-35B
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2020-й год
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