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22.07.2019
Российская газета

Опубликовано видео уничтожения крылатой ракеты в Черном море

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Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров"
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров".
Источник изображения: rg.ru

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" на учениях в Крыму сбил летящую к нему противокорабельную крылатую ракету. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Ракета-мишень "Прогресс" была выпущена противокорабельным ракетным комплексом шахтного базирования "Утес".



- Перед личным составом комплекса "Утес" была поставлена задача обнаружить в море отряд кораблей условного противника и применить по нему ракетное оружие, - сообщил Рулев.

Экипаж фрегата "Адмирал Макаров" в ответ должен был отследить ракету и поразить из зенитного ракетного комплекса "Штиль". Выполнение задания отслеживалось с помощью беспилотников.

- Совместные учения проводятся для подготовки личного состава к выполнению боевых задач, отработки механизма взаимодействия, - рассказал замкомандира берегового ракетного дивизиона "Утес", майор Сергей Великанов. - С берегового комплекса "Утес" в назначенное время ушла ракета-мишень. Личным составом фрегата "Адмирал Макаров" мишень была поражена в заданной точке.

Район проведения учений был закрыт для прохода судов. Для этого были привлечены 17 боевых кораблей и вспомогательных судов ЧФ, а также самолеты морской авиации флота.


Юлия Крымова (Севастополь)

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