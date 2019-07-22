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22.07.2019
Военно-промышленный курьер

Армия Индии дала высокую оценку российским боевым самолетам

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Источник изображения: vpk-news.ru

Индия запросила у Москвы предложения по модернизации истребителей Су-30, которые страна эксплуатирует уже около 20 лет.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа по итогам рабочего визита в Россию.

"Мы очень довольны программной модернизацией МиГ-21, МиГ-27 и МиГ-29. Сейчас их модернизировали до более современных систем вооружения и авионики. В недавних учениях мы их применяли и остались весьма довольны результатами. Поэтому теперь рассматриваем возможность модернизации Су-30, которые эксплуатируем порядка 20 лет", - сказал Маршал.

Другим наиболее распространённым типом авиатехники в Индии является Ми-17, причём как в военном, так и в гражданском секторе. Поэтому всё постпродажное обслуживание организовано в Индии.

Он добавил, что Индия хотела бы привлекать российских производителей к созданию совместных предприятий на территории Индии. И маршал рассчитывает в этом вопросе на поддержку с российской стороны.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Ми-17
МиГ-21
МиГ-27
МиГ-29
Су-30
Проекты
Военные учения
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