Танки Т-80БВ в войсках ВВО пришли на смену Т-72Б

Источник изображения: Денис Передриенко ("Отвага2004")

В несколько подразделений Приморского края поступили танки Т-80 БВ, которыми в настоящее время заменяют Т-72Б. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

В июле в мотострелковое соединение, также дислоцированное в Приморском крае, доставлена новая партия современных РСЗО "Торнадо-Г".

Также ряд частей перевооружены на новейшие переносные зенитно-ракетные комплексы последнего поколения "Верба".

Ожидается, что до конца 2019 года в войска будут направлены модернизированные зенитные ракетные системы С-300В4, "БУК" береговые ракетные комплексы "Бастион и бронетранспортеры БТР-82АМ.

Всего с начала года в ВВО уже поступило почти 400 единиц вооружения и техники.

Как отмечается, эти боевые средства по своим ТТХ существенно превосходят находившиеся на вооружении образцы и позволят значительно увеличить боевые возможности.