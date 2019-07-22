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22.07.2019
Вестник Мордовии

Танки Т-80БВ в войсках ВВО пришли на смену Т-72Б

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Источник изображения: Денис Передриенко ("Отвага2004")

В несколько подразделений Приморского края поступили танки Т-80 БВ, которыми в настоящее время заменяют Т-72Б. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

В июле в мотострелковое соединение, также дислоцированное в Приморском крае, доставлена новая партия современных РСЗО "Торнадо-Г".

Также ряд частей перевооружены на новейшие переносные зенитно-ракетные комплексы последнего поколения "Верба".

Ожидается, что до конца 2019 года в войска будут направлены модернизированные зенитные ракетные системы С-300В4, "БУК" береговые ракетные комплексы "Бастион и бронетранспортеры БТР-82АМ.

Всего с начала года в ВВО уже поступило почти 400 единиц вооружения и техники.

Как отмечается, эти боевые средства по своим ТТХ существенно превосходят находившиеся на вооружении образцы и позволят значительно увеличить боевые возможности.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Продукция
Бастион
БТР-82
БТР-82А
Град РСЗО
С-300
С-300В
Т-72
Т-72Б
Т-80
Торнадо-Г
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