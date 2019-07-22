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22.07.2019
ТАСС

"Известия": к спасению субмарин будут привлекать тральщики и противолодочные корабли

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Тральщик проекта 12700 "Александр Обухов" на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота России. 29 июля 2018 года
Тральщик проекта 12700 "Александр Обухов" на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота России. 29 июля 2018 года.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Надводные силы начнут привлекать к поисковым операциям с 2020 года

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Военно-морской флот будет привлекать к операциям по спасению экипажей терпящих бедствие субмарин противолодочные корабли, тральщики и противодиверсионные катера. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на главкомат ВМФ.

В ходе экспериментальных маневров на Северном флоте к операции по поиску затонувшей подводной лодки и эвакуации экипажа впервые принимали участие все корабли и суда, которые имеют возможность находить объекты под водой: противолодочные корабли, тральщики, противодиверсионные и гидрографические катера.

Как сообщает газета, на всех флотах к отработке действий по спасению экипажей подводных лодок привлекать надводные силы начнут с 2020 года.

Издание уточняет, что прежде в поисковых операциях участвовали только корабли аварийно-спасательных служб.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
СФ
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