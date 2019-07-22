Sina (Китай): зачем России модернизировать тяжеловооруженные самолеты на основе старого Ан-12? На самом деле у них нет другого самолета

Россия собирается переоборудовать Ан-12 в тяжеловооруженный самолет, похожий на американский АС-130. Однако возраст этого самолета превышает 40 лет, к тому же он может быть оснащен только 57-мм пушками. Об использовании оружия более крупного калибра, например, 105-мм гаубицы, установленной на АС-130, не может идти и речи — самолет просто развалится в воздухе, пишет "Сина".

Недавно российские военно-промышленные предприятия сообщили, что планируют переоборудовать транспортный самолет Ан-12 в тяжеловооруженный самолет, похожий на американский АС-130. Самолеты в этой версии оснащены облегченной 105-мм гаубицей (а также двумя шестиствольными 20-мм автоматическими пушками "Вулкан", одной 40-мм автоматической пушкой "Бофорс"). Россия также планирует установить две 57-мм пушки. В стране давно не проявляли интерес к тяжеловооруженным самолетам, но для продолжения военных действий в Сирии приходится отвечать на новые вызовы.

Что же все-таки лучше - 105-мм гаубица или 57-мм пушка?

Тяжеловооруженный самолет начал использоваться во время войны во Вьетнаме в качестве вспомогательного самолета. США добавили к транспортному самолету пулемет и пушку, а также ракету с управляемым снарядом. Таким образом они смогли поражать огнем вооруженные группы на земле. Можно сказать, что это асимметричное оружие, обладающее превосходством в воздухе. Поскольку такой самолет сделан на основе транспортного самолета, по таким характеристикам, как маневренность или защищенность, он все равно не сможет укрыться от атаки передового зенитного оружия или другого боевого самолета.

Однако 105-мм гаубица, используемая в американском AC-130, имеет большой радиус действия и может атаковать дальше, чем переносной зенитно-ракетный комплекс, поэтому самолет может справиться с нерегулярными вооруженными формированиями, не подвергаясь угрозе. Пока неизвестно, какая именно 57-мм пушка будет установлена на Ан-12. Однако дальнобойность существующих 57-мм пушек одинакова, а эффективная дальность стрельбы достигает восьми километров и более. Поэтому неважно, американская 105-мм гаубица или российская 57-мм пушка - точность стрельбы и коэффициент попаданий в цель примерно одинаковый высокий. Эти показатели крайне важны для выживаемости тяжеловооруженного самолета.

Вопрос в том, почему Россия не использует крупнокалиберные пушки, такие как в AC-130, а оснащает самолет 57-мм пушкой?

Оружие американского AC-130 - это разновидность гаубицы М102, боевая мощь которой выше, чем у российской 57-мм пушки. Этот вид оружия вовсе не новый, американская армия использовала его еще в 1964 году. Пушка довольно короткая, однако максимальная дальность стрельбы составляет 15 километров. Если ее сравнивать с аналогичной российской пушкой, то последняя уступает ей в огневой мощи. Российская 122-мм гаубица Д-30 обладает относительно длинным стволом и дальностью стрельбы более 22 километров.

Короткий ствол М102 стал преимуществом, так как сила отдачи небольшая, и размер гаубицы также маленький. Общий вес M102 составляет всего 1,5 тонны, а Д-30 - 3,2 тонны. По этой причине подобное российское оружие не подходит для использования тяжеловооруженными самолетами, пригодны лишь малокалиберные пушки. Российские 57-мм пушки также хороши, самолеты оснащались двуствольными пушками, огневая мощь которых была неслабой. У нее только один недостаток - сила взрыва уступает 105-мм гаубице. 57-мм пушка весьма эффективно обстреливает танки, укрепления и другие цели, но атака рассредоточенных целей проходит не так успешно. Однако способность обстреливать нивелировала все недостатки.

Почему Россия хочет использовать старый Ан-12?

Однако самая большая проблема в России - это база, на основе которой строится новый боевой самолет. Российские военные предприятия объявили, что в качестве обновленной базы послужит самолет Ан-12. Она основана на старом транспортном самолете среднего размера, который был снят с производства в 1974 году. Всего за всю историю было произведено чуть больше 1200 самолетов, не считая китайского аналога "Ша'аньси Ю-8" (Shaanxi Y-8). Хотя Ан-12 в прошлом был сопоставим с С-130, он не претерпел значительных изменений за последние годы, и его корпус также достаточно устарел. Ан-12 используется как основа для нового боевого самолета, но он годится лишь для модернизации старых самолетов.

Есть ли в России новый самолет? На самом деле еще нет

Самым большим требованием к тяжеловооруженному самолету является стабильность полета на малых высотах и на малых скоростях, поэтому больше всего подходят четырехдвигательные турбовинтовые самолеты Ан-12 и С-130. Американский C-130 не переставал совершенствоваться в течение многих лет, последние версии этого летательного аппарата до сих пор находятся на службе ВВС США. Поэтому база американского боевого самолета относительно новая.

В СССР после 70-х годов подразделения армии, где использовались тактические военно-транспортные самолеты, постепенно стали отказываться от самолета Ан-12, на смену ему пришел Ил-76, четырехмоторный реактивный транспортный самолет. Ил-76 обладает хорошими транспортными характеристиками, однако к малой высоте и низкой скорости полета тяжеловооруженного самолета не имеет никакого отношения. Нельзя сказать, что военно-транспортный самолет создавали с использованием последних технологий, к тому же это не всегда было на пользу.

Более того, турбовинтовые двигатели, которые Советский Союз, а потом и Россия, продолжали разрабатывать после 1980-х годов, были только двухмоторными. Эти легкие самолеты не могли нести слишком тяжелое оружие. Позже был создан тяжелый транспортный самолет Ан-70 с четырехлопастными винтами, который довольно хорошо передвигался на низких скоростях. К сожалению, самолет достался Украине, и, можно сказать, что сейчас он ни жив ни мертв. Именно поэтому Россия на данный момент может взять за основу только Ан-12.

Несмотря на то, что Ан-12 уже довольно старый, это не будет влиять на производительность будущего тяжеловооруженного самолета. Только во время стрельбы станет ясна прочность корпуса самолета. С другой стороны, это также доказывает, что российский боевой самолет может быть оснащен только 57-мм пушками без использования оружия более крупного калибра, иначе он просто развалится в воздухе.

Тао Муцзянь