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22.07.2019
Интерфакс-АВН

Индия рассчитывает на улучшение операционных возможностей своей ПВО за счет российских С-400 - начштаба ВВС

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ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Индийские военные рассчитывают существенно укрепить противовоздушную оборону (ПВО) страны за счет зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", которые поставит Россия, заявил начальник штаба ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа.

"В отношении контракта на поставку в Индию российского комплекса С400 могу сказать то же самое: он меняет игру. Имеется в виду контракт на поставку комплексов новейших зенитных ракетных систем, который был подписан в прошлом году. Они существенно улучшают операционные возможности наших ВВС и ПВО", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Это очень значимый для меня момент, поскольку я сам когдато обучался ещё на зенитном ракетном комплексе "Печора". Поэтому для меня было большим событием увидеть самый последний С-400 и сравнить его с той системой противовоздушной обороны, которую я эксплуатировал изначально", - сказал начальник штаба ВВС Индии по итогам визита в Россию.

Контракт на поставку С-400 Индии был подписан в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне.

Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.

Поставки С-400 в Индию начнутся после 2020 года, сообщила "Интерфаксу" в июне официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Мария Воробьёва.

19 февраля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о начале производства С-400 для Индии.

14 февраля вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что РФ начала получать аванс от Индии за С-400.

Зенитная ракетная система дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

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