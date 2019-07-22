Америка намерена по-новому готовиться к ядерной войне

Пентагон хочет сделать ставку на виртуальные тренажеры

Генералы и высокопоставленные чиновники Пентагона не перестают заявлять о большой вероятности ядерной войны с Россией и Китаем и проводят множество мероприятий по укреплению сил и средств стратегической ядерной составляющей своего оборонного потенциала. При этом в последнее время все большее внимание уделяется подготовке личного состава американских Вооруженных сил (ВС) для действий после нанесения противником ядерного удара по их позициям.

В прошлом месяце Комитет начальников штабов (КНШ) ВС США на своей странице в Интернете в открытой форме опубликовал новые указания по применению ядерного оружия под названием "Руководство по ядерным операциям" (Joint Publication 372, Nuclear Operations). Правда, всего через несколько часов этот документ получил гриф "Для служебного доступа" и отправился в специальную библиотеку комитета. Однако специалистам некоммерческой организации "Федерация американских ученых" (Federation of American Scientists, FAS) удалось скопировать рекомендации генералов своим подчиненным и их теперь можно совершенно свободно прочитать.

В пятой главе "Руководства", которая называется "Ядерные операции", указывается, что одним из наиболее важных и менее всего осознаваемых военнослужащими факторов, определяющих формы и методы ведения боевых действий с применением ядерного оружия, с которым сталкиваются объединенные силы в ядерном конфликте, является крайне недостаточное понимание солдатами и офицерами того, как надо действовать после нанесения по ним ядерного удара и в условиях радиоактивного заражения местности. Там отмечается, что командиры всех степеней должны четко осознавать, как ядерное оружие воздействует на личный состав, готовить своих подчиненных к действиям в таких условиях и принимать все необходимые меры для обеспечения их выживаемости и способности к продолжению ведения боевых действий.

А уже 2 июля штаб Управления по снижению военной угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA), отвечающий за организацию противодействия оружию массового уничтожения (ОМУ), включая мероприятия по подготовке личного состава ВС США для действий в таких условиях, на сайте государственных закупок Federal Business Opportunities опубликовал краткое объявление, синопсис, о необходимости получения информации от разработчиков и производителей соответствующего обучающего оборудования, и о существующих и проектируемых виртуальных тренажерах для подготовки войск к действиям в условиях ядерной войны с целью возможного заключения соответствующих контрактов на их приобретение.

В синопсисе указывается, что эти тренажеры не предназначены для полной замены процессов подготовки личного состава в полевых условиях, однако они позволят в определенной мере имитировать реальные факторы воздействия ядерного оружия на военнослужащих, моделировать различные сценарии действий подразделений войск на зараженных радиоактивными веществами участках театра военных действий (ТВД) и обучать солдат и офицеров принятию правильных решений в условиях возникших во время и после применения ОМУ.

Руководители DTRA планируют использовать информацию, предоставленную потенциальными подрядчиками для последующего заключения контрактов на приобретение необходимого аппаратного и программного обеспечения. Как указано в запросе, заинтересованные компании должны ответить на сделанное предложение до 12 августа этого года.

Как отмечают различные СМИ, лидеры Пентагона стремятся максимально широко использовать технические средства обучения бойцов, поскольку это позволяет существенно сократить расходы на их подготовку. На современном этапе тренировки военнослужащих в реальных условиях часто затруднены многими обстоятельствами. А для подготовки к действиям во время ядерной войны сегодня виртуальная реальность является единственным способом привития солдатам и офицерам навыков выживания в условиях высоких уровней радиоактивного заражения и принятия ими адекватных решений.

Хотя, как отмечают эксперты военного ведомства, платформы виртуальной имитации условий боевых действий не смогут и не будут в полной мере заменять уже созданный и используемый порядок подготовки и обучения специалистов, они позволят провести личный состав через такое количество интенсивных тренировок, которое абсолютно невозможно реализовать в реальных условиях. Кроме того, отработка различных сценариев в таких условиях требует значительных затрат и занимает много времени. А методы иммерсивной подготовки, то есть имитации искусственной среды в форме виртуальной реальности и элементов ее взаимодействия с оператором, позволят войскам тренироваться во много раз чаще и существенно сократят расходы на обучение.

Официальные представители Военновоздушных сил (ВВС), Корпуса морской пехоты (КМП) и Армии (СВ) в беседах с журналистами газеты МО Military Times подчеркнули, что новые указания КНШ по ведению ядерной войны не предполагают какихлибо радикальных изменений как в составе сил и средств, предназначенных для действий в таких условиях, так и в методах их обучения.

Сегодня, например, в КМП насчитывается 1634 военнослужащих, которые полностью или частично подготовлены к решению боевых задач после применения химического, биологического, радиологического или ядерного оружия (ХБРЯ). Аналогичные подразделения существуют и в других видах ВС, а также в составе Национальной гвардии и Резерва США.

Тем не менее в этом году Армия (сухопутные войска США) и КМП провели корректировку требований к подготовке личного состава для действий в условиях применения ОМУ. В феврале руководство КМП издало приказ, определяющий порядок тренировки специалистов, входящих в состав подразделений, предназначенных для боевых действий в таких условиях в составе вышестоящих командований, а также на уровне батальонов и эскадрилий.