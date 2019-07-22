Parlamentn Listy (Чехия): Запад? Чапутова? Тереза Спенцерова извиняется перед друзьями, но по-другому не может

Аналитик Тереза Спенцерова традиционно-иронично комментирует события прошедшей недели, в том числе напряженность вокруг разрыва ДРСМД. Она напоминает, что первыми из договора вышли США, и отмечает, что России бессмысленно в одиночку выполнять условия договора. "Эта ситуация многое говорит о степени эгоцентризма, с которым Запад все еще видит свое место в мире", — констатирует Спенцерова.

"Сумасшедший дом", — добавляет она

"На Ближнем Востоке я пытаюсь объяснять и защищать западную политику и чувствую себя неловко. Я извинилась перед друзьями в Праге за неуважение к Зузане Чапутовой (президент Словакии - прим. перев.) и поняла, что они думают о ней то же самое", - говорит аналитик Тереза Спенцерова в очередном интервью о событиях недели на портале "Парламентни листы". Также она прокомментировала слова Дональда Трампа о женщинах-конгрессменах из Демократической партии и поставку российских ракет в Турцию.

- Parlamentní Listy: Как проходит поставка недавно закупленных российских комплексов С-400 в Турцию? США уже смирились с тем, что с этим ничего не поделать? И кто-нибудь уже высказал свои предположения, что все это будет означать для "раскола НАТО"?

- Тереза Спенцерова: Поставка комплектующих С-400 из России в Турцию продолжается. Возможно, даже ускоренными темпами, поскольку российская сторона вдруг заговорила о некоем "воздушном мосте". И все же пока мы говорим только о первой батарее. К тому же в Россию отправится на обучение очередная группа турецких военнослужащих, поскольку пока подготовку прошли только около ста человек. Таким образом, полностью комплексы в боеспособном состоянии и готовые к применению появятся в Турции приблизительно в апреле будущего года. По крайней мере, так говорит Эрдоган.

Нет, США с этим не смирились. Или, скорее - кажется, что они не смирились. Вашингтон исключил Турцию из программы истребителей F35, и ходят разговоры о других санкциях, но пока ничего определенного нет. Возможно, еще и потому, что, судя по всему, запугивания и наказания никак не повлияют на Эрдогана. Он только еще больше отдалится от Запада. Турецкий президент проводит свою политику, которая в последние годы становится все более интенсивной. И, как кажется, ничто не может его заставить отклониться от нее, а тем более отказаться. Поэтому нет причин спешить с объявлением наказания. Лучше все спокойно обдумать, тщательно оценить ситуацию. Ведь на кону - масса вещей. Турция с ее второй сильнейшей армией НАТО играет роль важного юго-восточного крыла альянса. Для Запада Турция - это еще и ворота на Ближний Восток. В НАТО хотели бы, чтобы ядерное оружие альянса по-прежнему размещалось в Инджирлике.

Действительно, многие предполагают, что Турции придется выйти из НАТО. Мне это кажется вполне закономерным. Ведь сегодня существование альянса всецело связано с образом "русского врага", из-за которого Европу необходимо активно вооружать, то есть продавать ей американское оружие. И вдруг один член НАТО (к тому же крайне важный) не только закупил российские вооружения, но и сотрудничает с Россией в энергетике и торговле, а также, по всей видимости, региональной политике. И весь пафос НАТО превращается в посмешище… Но, с другой стороны, мы живем в странное время, когда творятся самые невероятные вещи. Вспомним, что Трамп отказывается от резкой критики в адрес турок, закупивших российское оружие, и делает вид, что даже по-своему их понимает. Трамп испытывает слабость к крутым парням, а Эрдоган именно такой. Кроме того, Трамп воспринимает НАТО только как рынок сбыта американского оружия, то есть как средство для спасения рабочих мест у себя дома, в Америке… В общем, произойти может все что угодно.

- Два немецких генерала в отставке опубликовали полный опасений доклад, в котором говорится, что, выходя из договора РСМД, Россия готовится к региональным войнам в Европе, прежде всего в Прибалтике и Черноморском регионе. Таким образом, над российскими противниками, как дамоклов меч, будет висеть угроза ядерного удара. Вы тоже этого боитесь?

- Не очень. А даже если бы я боялась, то что? Это ничем не поможет, а только ухудшит качество моей жизни. Вместо этого я вот уже некоторое время придерживаюсь фатализма. Но ядерной войны с Россией (или российского ядерного удара, если хотите), если исключить какую-нибудь очень "неудачную случайность", я нисколько не боюсь. А случайность не предотвратишь. Ведь даже закон Мерфи гласит: если какая-нибудь неприятность может произойти, она случается. В таком случае нам не поможет даже действующее соглашение…

Немецкие военные пенсионеры, которые критикуют Россию за отказ от договора о ракетах средней и малой дальности, как-то забывают тот факт, что первыми из договора вышли Соединенные Штаты. Таким образом, России бессмысленно в одиночку выполнять условия договора. Это напоминает ситуацию с ядерным договором Обамы с Ираном 2015 года. Трамп вышел из него более года назад. Европа боится Америки и тоже не соблюдает свои обязательства, вытекающие из договора, но все давят на Иран, чтобы он продолжал соблюдать договоренности. Один одинешенек. Немного напоминает сумасшедший дом.

Все это многое говорит о степени эгоцентризма, с которым Запад все еще видит свое место в мире. Но "остальной мир" уже это замечает. Они уже давно ничего хорошего о нас не думают и проводят собственную политику, а в последние годы они только утвердились в своем антизападном мнении. Где-то по пути мы заблудились, но отказываемся это признавать…

Каждый раз, когда в Чехии кто-нибудь вопит, что ему стыдно то за Земана, то за Бабиша, я понимаю, как неловко мне будет во время поездок на Ближний Восток объяснять европейскую и вообще западную политику. Иногда я ее даже защищаю, потому что она "моя", и поддаюсь чувству, что "свое" могу критиковать только я сама, а не они… Ужас.

- Новый председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хочет превратить Европу в первый "свободный от угля континент" к 2050 году. О чем говорит это заявление? Что мы узнали от нее во время ее выступлений в ходе предвыборного процесса в Европейском парламенте?

- Мы не узнали ничего, поскольку она делала ставку на фразы, которые хорошо звучат, но не наполнены смыслом. С другой стороны, из этого можно заключить, что мы узнали о ней довольно много. Она могла бы дать надежду на то, что во главе ЕС встал человек, у которого есть хоть какая-то концепция. Однако это место заняла дама, которая просто оказалась "под рукой" и раздражала минимальное число "важных" людей.

"Первый свободный от угля континент" к 2050 году тоже не вписывается в понятные для меня представления. Это говорит лишь о том, что Урсула фон дер Ляйен знает, какие темы сегодня в тренде, и, несомненно, уже готовится встретиться с Гретой (Грета Тунберг, шведская активистка, выступающая в защиту окружающей среды - прим. перев.) перед фото- и видеокамерами. Но поскольку Ляйнен не знает, как добиться этих целей, она обещает их выполнение тогда, когда уже точно не будет занимать свой пост. Обещать не значит жениться. Вот такое поведение с первого дня на посту. Все это печально.

Избрав ее, Европейский Союз якобы избежал "институциональный кризис". Возможно, пожалуй, ценой отрицания всех существующих правил о "шпиценкадидате" ("едином кандидате" - прим. перев.). Правда, все остальные кризисы, в которых утопает ЕС, преспокойно продолжатся. Вот бы они не усугублялись, но надежд на это мало…

- Разразился скандал вокруг Дональда Трампа и его высказываний по поводу женщины-конгрессмена Оказио-Кортес и других членов Конгресса с "иммиграционным прошлым". Неужели его слова столь отвратительны, что СМИ муссируют их несколько дней подряд? И что Вы скажете об опросах, согласно которым Трамп отстает ото всех возможных кандидатов-демократов?

- То "иммиграционное прошлое", о котором вы говорите, в упомянутых случаях подразумевает Нью-Йорк, Детройт и, например, Чикаго. В общем, отправляя "конгрессменш" туда, откуда они приехали, Трамп действительно говорит полную ерунду. Они родились в Соединенных Штатах Америки, как и сам Трамп, а его замечания только подтверждают, что ему не нравится скорее их цвет кожи, религия и взгляды, то есть в Америке он хотел бы видеть в основном белых людей. Пропасти, которые уже разделяют американское общество, сейчас только углубляются.

Что касается опросов, согласно которым Трамп отстает ото всех демократических кандидатов, то я не знаю. Зато я ознакомилась с опросами, согласно которым так называемых неопределившихся избирателей уже трясет от социалистических блужданий части Демократической партии, и ровно половина людей, которые уже решили в следующем году пойти на президентские выборы, якобы довольна "работой" Трампа. Так что посмотрим: хаос, как всегда, царит и в опросах. Кстати, они легко покупаются. За год до события следить за опросами бессмысленно…

Вообще же о заявлениях Трампа можно сказать, что они сопоставимы с теми, которые звучат из уст представителей "Миллиона минут" (гражданское движение в Чехии - прим. перев.), только лагерь противоположный. Я хочу сказать, что сегодня общественное пространство переполнено болтовней. Уже мало кто помнит о реальности. Но мы к этому так или иначе придем…

- Президент Словакии Зузана Чапутова ездит по соседним странам и призывает к тому, чтобы Вышеградская четверка по сути сложила оружие и перестала противостоять европейскому мэйнстриму. Как Вы оцениваете первые шаги Чапутовой? Депутат Любош Блага назвал ее "агентом Сороса".

- Признаюсь, что совсем не слежу за госпожой Чапутовой. Я знаю, что она президент Словакии, но не могу воспринимать ее всерьез. Я от нее ничего не ожидаю, и то, что ее сравнивают с Гавелом, ее плюсом в современных условиях не считаю. Я сто раз пыталась извиниться перед своими словацкими друзьями тут, в Праге, но оказалось, что они думают о ней то же самое. Правда, все это люди, которые не читают ни "Респекта", ни "Деник Н", которые не смотрят новости на телеканале T, ну, вы понимаете… Наверное, поэтому они мои друзья.

А что касается "агента Сороса", то не знаю. Какие деньги привели ее во главу страны?

- За чем в ближайшие дни нам стоит следить?

- Многое происходит, посмотрим, что будет…

Мартин Гумл (Martin Huml)