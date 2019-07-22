Франция готовится к звездным войнам

Эмманюэль Макрон объявил о создании Космического командования

Президент Франции Эмманюэль Макрон в преддверии празднования национального Дня взятия Бастилии объявил о создании нового Космического командования (КК), которое войдет в состав Военновоздушных сил (ВВС) страны. Свое заявление глава Пятой республики сделал, выступая 13 июля перед высокопоставленными чинами Минобороны в их резиденции.

ОРБИТАЛЬНЫЕ ТЕЗИСЫ ПРЕЗИДЕНТА

Как подчеркнул в своей речи Макрон, новая космическая структура будет создана прежде всего для того, чтобы обеспечить безопасное функционирование спутников и других космических объектов Франции.

Согласно разработанным планам Минобороны, КК будет сформировано к сентябрю текущего года. "Чтобы обеспечить развитие и укрепление наших космических возможностей, большое Космическое командование будет создано в сентябре этого года", – сказал Макрон и добавил, что оно будет действовать в составе ВВС. "Мы будем усиливать наши знания о космической ситуации, будем лучше защищать наши спутники, в том числе и активным образом", – заявил французский лидер. Макрон также подчеркнул, что "космос становится подлинным вызовом в сфере обеспечения национальной безопасности". По его словам, через некоторое время ВВС Франции будут "преобразованы в Воздушнокосмические силы (ВКС) страны".

Новое командование заменит уже существующее Объединенное космическое командование (ОКК), которое было создано в 2010 году и до настоящего времени несет ответственность за реализацию положений военной космической политики Франции, а также за оперативное использование околоземного пространства и за постоянное информирование военнополитического руководства страны о ситуации в космосе.

Однако функции ОКК подвергнутся, как утверждают специалисты, совсем небольшим изменениям. Новое командование, как и его предшественник, будет так же отвечать за все находящиеся в распоряжении Франции космические активы и за координацию своих действий с военновоздушными и космическими силами других стран.

Франция имеет довольно продолжительное и наполненное самыми различными событиями прошлое, и, судя по всему, президент страны серьезно настроен кардинально изменить и модернизировать все, что связано с космосом. В соответствии с планом военных расходов в 2019–2025 годах Франция направит на оборону космоса 3, 6 млрд евро, или 4,06 млрд долл.

Следует отметить, что все озвученные амбиции Парижа совсем не пустые слова. В рамках военной космической программы Франции на орбиты планируется вывести группировки разведывательных спутников CSO и спутников связи Syracuse, а также спутники электромагнитной разведки CERES. Планируется и модернизация радиолокационной станции наблюдения за космическим пространством GRAVES. А в июне 2019 года на авиашоу в ЛеБурже военный министр заявила о начале исследований по программе создания спутников нового поколения.

ТВД В КОСМОСЕ

В декабре прошлого года во Франции был успешно запущен военный разведывательный спутник CS01. В обозримом будущем группировка таких аппаратов станет решать множество практических задач, а обеспечивающие ее функционирование структуры будут "всячески поддерживаться, модернизироваться и расширяться".

По словам Макрона, космическое пространство обладает "огромным потенциалом", но "порождает конфликты". В связи с этим, по его мнению, необходимо дальнейшее развитие космической оборонной политики с целью обеспечения национальной безопасности. Президент Франции отметил, что новый закон о военной программе предусматривает также развитие сферы кибернетической безопасности. По убеждению Макрона, в последние годы "кибероборона стала важнейшей частью обеспечения безопасности страны".

Однако не стоит полагать, что целью глобального развития всего того, что связано с космосом, является лишь контроль науки о нем. Это далеко не так. На самом деле в последние годы многие страны начали рассматривать космос как новый потенциальный театр военных действий (ТВД). Так что по большому счету "Франция готовится принять бой в космосе". Сегодня все, абсолютно все, что осваивает человек, он старается приспособить для ведения войны. Таким образом, уже сейчас войны могут вестись на море, на суше, в воздухе, с недавних пор – в различных электронных пространствах, а теперь и в космосе.

В июле прошлого года президент Макрон в одном из своих выступлений указал на необходимость того, чтобы Франция в течение 2019 года разработала свою стратегию космической обороны. Тогда же он поручил военному министру Флоранс Парли разработать проект космической стратегии страны. Как сообщают различные источники, поручение президента было выполнено и он уже утвердил новую космическую доктрину.

14 июля, выступая в эфире радиостанции France Inter, глава МО Франции сообщила, что Центр Военнокосмического командования Франции, о предстоящем создании которого объявил президент, разместится в Тулузе на юге страны. "Тулуза уже сейчас является крупным центром космических технологий Франции", – заявила гжа военный министр. По ее словам, для создания командного центра "будет проведено объединение всех соответствующих структур, рассредоточенных сейчас в рамках армии" и добавила, что новое командование "будет способствовать рациональному использованию всех этих сил и средств". Парли также отметила, что в состав центра первоначально войдут 200 человек, а "в дальнейшем это число будет увеличиваться".

"В настоящее время мы констатируем, что космическое пространство стало конфликтной зоной. Вокруг Земли вращаются 1500 спутников, а через 10 лет их будет 7 тысяч", – объявила министр. Она также подчеркнула, что эти спутники во "все большей мере воспринимаются" различными странами "как объекты, в отношении которых следует вести шпионаж или добиваться изменения их параметров".

О КОСМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ПАРИЖА

Французское руководство уже неоднократно заявляло о необходимости усилить военное присутствие в космосе в ответ на действия других государств. По мнению экспертов, Франция обладает серьезным военнотехническим потенциалом для реализации поставленных задач. При этом аналитики отмечают, что, двигаясь по пути милитаризации космоса, Париж идет по следам Вашингтона.

Как отмечает американский оборонный портал Breaking Defense, Франция в реализации своих космических амбиций полагается на поддержку других стран ЕС и НАТО. Так, программа строительства спутников CSO предусматривает инвестиции Германии, Швеции и Бельгии. Над технической составляющей программы работают европейская компания Airbus, французские фирмы Arianespace и Capgemini, а также немецкая корпорация OHB.

По словам экспертов, у Франции есть твердая база развития военнокосмических технологий. Она имеет самую длительную после российской и американской космическую программу в мире и промышленный потенциал развитой европейской державы.

Мировые СМИ неоднократно сообщали о том, что в последние годы французское руководство стало уделять все больше внимания военному аспекту освоения космоса. Еще в сентябре прошлого года министр Парли заявила о недопустимости отставания страны в сфере космических технологий. По ее словам, другие космические державы занимаются милитаризацией космоса, выводя на орбиту потенциально опасные объекты, что не оставляет сомнений в их агрессивных намерениях. Особый акцент Парли сделала на России, обвинив Кремль в попытке перехвата данных с франкоитальянского спутника.

В ноябре 2018 года командующий ОКК ВС Франции генерал Мишель Фридлинг в интервью газете Figaro заявил, что космос становится "полем конфронтации". В том же месяце уже в интервью журналу Challenges он отметил, что спутниковая группировка страны недостаточно защищена.

Среди угроз, с которыми, по его словам, может столкнуться французская военная космическая программа: организация саботажа на Земле, кибератаки, установка радиоэлектронных помех, захват спутников в космосе или их нейтрализация с помощью лазеров. В свою очередь, сайт телекомпании BFM в июне 2019 года сообщил, что Франция сама ведет разработку противоспутникового лазера.

НАТО В КОСМОСЕ

27 июня генеальный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Альянса согласовали новую политику в отношении использования космического пространства, главная цель которой – защита спутниковой группировки стран НАТО.

По данным немецких журналистов, которые подтверждают и источники агентства Reuters, в Североатлантическом альянсе активно размышляют над тем, чтобы официально объявить космос "сферой боевых действий". Ожидается, что такое решение будет принято на саммите НАТО в Лондоне в декабре 2019 года.

В начале января этого года авторы доклада об оборонном космическом секторе Франции Оливье Бехт и Стефан Тромпилль выступили за развитие стратегии космической обороны страны, сообщила французская экономическая и финансовая газета Tribune. "Мы считаем, что любое пространство является полем конфликта. Куда бы ни пришел человек, он приносит войну. Недавно человек пришел в киберпространство. Теперь мы говорим о кибервойне. Мы также исходим из того, что война в космосе уже началась в форме шпионажа, захвата спутников и милитаризации космоса в целом. США, Китай, Россия следуют этой стратегии", – пояснил Оливье Бехт. По его словам, для Франции лучшим способом нейтрализации угрозы из космоса является размещение там своего оружия. "Франция должна принять глобальную доктрину в области космоса: если ее интересы или, возможно, интересы Европы подвергнутся нападкам, то нет никаких причин для того, чтобы не наступать в ответ", – заявил он. В качестве наступательного оружия авторы этого труда рекомендуют оснастить спутники различными типами ионных лазеров.

В докладе также говорится об "огромном влиянии", которое гражданские спутники оказывают на транспорт, банковские операции, телефонию, Интернет и телевидение. Если эти линии коммуникаций буду выведены из строя в космосе, то на Земле начнется хаос.

По оценкам специалистов, стоимость законопроекта о военном программировании для достижения удовлетворительного уровня защиты в космической сфере может составить 2–3 млрд евро. А издание отмечает, что в целом в оборону космоса Франция намерена вложить 300 млрд евро.

Директор Фонда стратегических исследований и эксперт по вопросам освоения космоса Ксавье Паско считает, что рост числа частных компаний, вкладывающих средства в создание спутников, а также соперничество между США, Россией и Китаем в космическом пространстве создают напряженность, которая подталкивает Францию к новой мобилизации своих оборонных производств и руководителей военного ведомства. Своими мыслями о текущих задачах космической отрасли в конце прошлого года он поделился с французской ежедневной вечерней газетой Monde.

Отвечая на вопрос издания, намерена ли Франция продолжать участвовать в гонке вооружений в космосе, Паско заявил, что "в последние годы Франция не сильно продвинулась в космической сфере, за исключением оборонной составляющей. Вооруженные силы увеличили использование космических средств в рамках таких операций, как "Сервал" в Мали в 2013 году. Гонка космических вооружений была возобновлена с участием новых действующих лиц, которые располагают большими финансовыми средствами, поступающими как из частных источников, так и от государства. Возрождаются соревнования, в космосе растет дипломатическая напряженность, являясь отражением противостояния на Земле. В слишком взаимосвязанном мире гражданский и военный сектора сливаются воедино. В условиях такой ситуации Франции необходимо было бы активизировать свои действия.

Ядерное сдерживание отличает позицию Франции в Европе, потому что оно касается космической области. Франция считает, что здесь она должна продолжать иметь возможность реагировать и что сам факт присутствия в космосе необходим, чтобы быть уважаемой нацией. А это подразумевает наличие средств. Аспект суверенитета является приоритетным и касается в первую очередь контроля. Другой фундаментальный вопрос – это обеспечение гарантированного доступа в космос, наличие космической техники и определение их объемов.

США насчитывают 150 военных спутников, у Франции только 12. Все зависит от поставленных задач. "Пересмотр", то есть способность проходить одну и ту же точку несколько раз в день, позволит иметь некоторую устойчивость в наблюдении. Этому будут способствовать группы коммерческих спутников. Благодаря своей мобильности спутники оптикоэлектронной разведки повысят способность реагирования.

Для обороны необходима глобальная стратегия, но Франция таковой никогда не имела. Реинвестирование зависит от того, насколько страна хочет быть военной державой, от того, какой боеспособностью она хочет располагать, чтобы проводить внешние операции… Существует также вопрос о надежных партнерах, на которых может опираться государство в контексте постоянно меняющейся промышленности. Министр обороны Франции Флоранс Парли призвала определиться с этим. Наконец, как защитить эти необходимые средства? Нужно выяснить, как далеко можно зайти и каким образом сдерживать гонку вооружений". Эксперт рассказал и о том, что резкое увеличение числа спутников, с 1, 5 тыс. до 7 тыс. единиц, запланированное на 2025 год, не приведет к конфликту в космосе. По данному поводу он высказался следующим образом: "До 1993 года спутникиразведчики не имели официального статуса. В соглашениях по космосу 1972 года их не называли спутникамишпионами: речь шла только о "национальных технических средствах". Сегодня этот термин признан, и мы идем дальше: космическое пространство не является больше защищенным изза американского понимания угрозы. Я говорил не о войне в космосе, а скорее о новой напряженности, особенно после первых запусков Китаем и США противоспутниковых систем в 2007–2008 годах.

Китай продолжает выводить на орбиту ракеты (пять или шесть запусков, в том числе один на высоту 10 тыс. км). В 2013–2014 годах Россия запустила космический аппарат "Луч", который приблизился на расстояние до 2 км к французскому геостационарному спутнику Intelsat и вызвал вопросы по поводу его истинной миссии по сбору данных. Три великие космические державы проводят такие эксперименты. До сих пор французская позиция состояла в том, чтобы "видеть, слушать, понимать" из космоса, который не рассматривался территорией для военных. Теперь он становится таковым".

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"