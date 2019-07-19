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19.07.2019
Российская газета

Вслед за С-400 Россия может поставить Турции истребители Су-35

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Источник изображения: rg.ru

Россия готова проработать вопрос о поставке Турции многоцелевых истребителей Су-35. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. По его словам, это произойдет, если турецкая сторона изъявит такое желание.


Ранее власти США заявили, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в программе по закупке F-35. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ Соединенных Штатов от поставок его стране закупленных истребителей F-35 "грабежом". Сообщалось, что Турция заплатила за истребители 1,4 миллиарда долларов, но успела получить только четыре самолета из 116, предусмотренных контрактом.

Информагентство Bloomberg сообщало, что Турция собирается рассмотреть возможность покупки боевых самолетов у России, если не получит американские истребители F-35. По словам курирующего военно-промышленный комплекс страны вице-премьера РФ Юрия Борисова, переговоры на тему поставок боевых самолетов между Москвой и Анкарой возможны. "А почему бы нет, ведь прецедент уже создан", - сказал замглавы правительства "Интерфаксу".

Контракт на поставку в Турцию четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит. После заключения этой сделки США потребовали, чтобы Турция отказалась от российских С-400 и взамен купила американские комплексы Patriot. Но турецкие власти проигнорировали угрозы. Эрдоган назвал договор по С-400 важнейшим в истории современной Турции. Поставки комплексов начались 12 июля текущего года. Минобороны опубликовало видео доставки в Турцию компонентов зенитно-ракетных систем С-400.

Справка "РГ"

Сверхзвуковой российский многоцелевой истребитель поколения 4++ Су-35С разработан на базе самолета Су-27 (поколение 4++ указывает, что по совокупности характеристики истребителя приближены к характеристикам истребителя пятого поколения). Масса истребителя составляет 19 тонн, практический потолок - 20 тысяч метров, максимальная скорость - 2,5 тысячи километров в час, экипаж - один человек. Вооружение - авиапушка калибра 30 мм, до 8 тонн боевой нагрузки (ракеты и авиабомбы разных типов).


Иван Петров

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