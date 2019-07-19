В Индии заявили об отмене Москвой сделки по поставке Пакистану 50 тысяч АК

Индийское издание Asianet News, пишущее на языке малаялам (распространён на юго-западе Индии среди примерно 35 млн человек), выходит с материалом, посвящённым якобы имевшим место переговорам между Россией и Пакистаном о поставках стрелкового оружия.

Источник изображения: topwar.ru

В издании Asianet News сообщается о том, что Россия отменила сделку с Пакистаном на поставку для нужд пакистанских силовых структур 50 тысяч автоматов Калашникова (АК).

При этом утверждается, что сделка Москвы и Исламабада отменена якобы из-за высказанной позиции властями Индии. В частности, отмечено, что официальный Нью-Дели делился опасениями на предмет того, что автоматическое стрелковое оружие российского производства, попав в Пакистан, может оказаться в руках местных террористических группировок.

Из материала:

Высказав опасения, Индия попросила Россию отказаться от сделки на поставку автоматов в Пакистан.

Далее заявлено, что Российская Федерация якобы уведомила индийскую сторону о том, что никакой сделки с Пакистаном в плане поставок стрелкового оружия не будет.

Российские производители стрелкового оружия и военное ведомство РФ публикацию в СМИ Индии пока не прокомментировали.