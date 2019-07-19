Радикалы Украины отреагировали на слова главы МО Канады о пылящейся на складах военной помощи

На Украине разгорелся новый скандал в связи с предоставляемой Западом так называемой военной помощью. На этот раз речь идёт о поставках вооружений и оборудования из Канады.

Источник изображения: Фейсбук/Саджан

Связан скандал с выявленными фактами неиспользования канадских вооружений и оборудования. Такие факты представил министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан, заявив, что официальная Оттава выделяла средства на закупку единиц технической помощи украинской армии, а все эти единицы "пылятся в контейнерах на украинских портовых складах".

Такие заявления канадского генерала вызвали шквал негодования со стороны украинских радикалов. Те потребовали от украинского министра обороны Степана Полторака незамедлительно передать вооружения.

Называющие себя "волонтёрами" радикалы заявляют о "стыде перед западными партнёрами". В украинской блогосфере отмечают, что канадские поставки буквально "глохнут" в украинских портах, не выходя за их территорию. При этом радикалы угрожают захватить склады с контейнерами и взять канадское вооружение силой.

О каких именно вооружениях и оборудовании, поставленных из Страны кленового листа идёт речь, не сообщается.

Напомним, что ранее поставки вооружений и спецтехники Украине одобрил канадский парламент.