Спущен на воду второй эсминец класса "Майа" для Морских сил самообороны Японии

ЦАМТО, 18 июля. На предприятии компании Japan Marine United Corporation (JMU) в Иокогаме 17 июля состоялась церемония спуска на воду второго эсминца (180) "Хагуро" класса 27DDG (Улучшенный "Атаго"), предназначенного для Морских сил самообороны Японии.

Как сообщал ЦАМТО, закладка киля головного из двух предназначенных для обеспечения противоракетной обороны эсминцев класса 27DDG состоялась в апреле 2017 года, а церемония спуска на воду прошла на судостроительном предприятии Isogo Works корпорации Japan Marine United в Иокогаме 30 июля 2018 года. Корабль получил наименование (179) "Майа". Ходовые испытания этого эсминца начались месяц назад. Ожидается, что "Майа" будет принят на вооружение Морских сил самообороны Японии в марте 2020 года.

Принятие на вооружение "Хагуро" запланировано на март 2021 года. Стоимость корабля составляет около 173,4 млрд. иен (1,6 млрд. долл.). Как отмечается, эсминцы класса 27DDG позволит усилить защиту Японии от потенциально возможного ракетного удара со стороны КНДР.

Новый эскадренный миноносец длиной 169,9 м (на 5 м длиннее эсминца класса "Атаго") и водоизмещением 8200 т (на 400 т больше, чем у эсминца класса "Атаго") будет оснащен ГЭУ типа COGLAG с двумя ГТД LM2500 компании General Electric, позволяющей развивать максимальную скорость 30 узлов, системой управления оружием "Иджис" Baseline J7, РЛС с фазированной антенной решеткой AN/SPY-1D(V) производства Lockheed Martin/Raytheon, РЛС AN/SPQ-9B (8-12,5 ГГц) разработки Northrop Grumman, которая обеспечит возможность обнаружения и сопровождения низколетящих, высокоскоростных, малозаметных противокорабельных ракет в сложной помеховой обстановке. Корабль также получит многофункциональную буксируемую антенную решетку MFTA (multifunction towed array) и систему радиоэлектронной борьбы.

"Иджис" Baseline J7 – японский аналог последней версии системы "Иджис" Baseline 9 / BMD 5.1. Экипаж корабля – 310 человек.

Корабли смогут осуществлять пуск ракет SM-3 Блок.IIA, которые в настоящее время совместно разрабатываются США и Японией для включения в состав системы противоракетной обороны. Япония также является потенциальным заказчиком ракеты-перехватчика SM-6.

Сообщалось, что корабли класса 27DDG также получат АСУ силами и средствами ПВО/ПРО оперативного соединений ВМС СЕС (Cooperative Engagement Capability), которая позволяет кораблям и самолетам обмениваться данными и формировать единую картину обстановки на поле боя. Ранее Япония заказала четыре самолета ДРЛОиУ E-2D, первый из которых был поставлен 29 марта этого года Воздушным силам самообороны страны. Разрешение на продажу данной системы Японии Госдепартамент США предоставил в августе 2015 года в рамках комплекта систем общей стоимостью 1,5 млрд. долл.

В составе Морских сил самообороны Японии планируется к 2021 году иметь восемь оснащенных системой "Иджис" эсминцев, предназначенных для обеспечения противоракетной обороны. По два корабля класса "Атаго" или "Усовершенствованный Атаго" войдут в каждую из четырех флотилий эскадренных миноносцев, базирующихся в Йокосуке, Сасебо, Майдзуру и Куре.