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19.07.2019
ТАСС

Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" установили на стартовый стол на Байконуре

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Ракета-носитель "Союз-ФГ" на стартовой площадке космодрома Байконур
Ракета-носитель "Союз-ФГ" на стартовой площадке космодрома Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Вертикализация ракеты прошла в нормальном режиме

БАЙКОНУР /Казахстан/, 18 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-ФГ", которая 20 июля выведет на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-13" с тремя членами экипажа на борту, установлена на стартовый стол космодрома Байконур в Казахстане, передает корреспондент ТАСС.

Вертикализация ракеты прошла в нормальном режиме, сообщил в четверг журналистам советник генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры по науке Игорь Бармин.

"Ракета уже вертикализирована. Начинается нормальная система подготовки. Сейчас будет первый день, потом резервный, потом стартовый день, когда будет ракета заправляться. Потом будет осуществлена посадка космонавтов и запуск", - сказал он.

Ракету "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" планируется запустить 20 июля в 19:28 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). На орбиту отправятся космонавт Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство). Стыковка должна пройти по шестичасовой схеме.

Всего на время экспедиции МКС-60/61 запланировано почти 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, пять из них будут выполняться в автоматическом режиме без участия экипажа.

Космонавты и астронавты будут работать с транспортными грузовыми кораблями типа "Прогресс МС" и кораблем "Союз МС-14", который запустят в беспилотном варианте, антропоморфным роботом "Федор".

Во время экспедиции на борт МКС впервые прилетит астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури. Он проведет на станции около недели и вернется с экипажем "Союза МС-12". Сейчас на станции работают российский космонавт Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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