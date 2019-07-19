Модернизированный корабль "Смерч" с 16 крылатыми ракетами "Уран" прибыл с Камчатки во Владивосток

Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Корабль "Смерч", который после модернизации способен нести на борту 16 крылатых ракет "Уран", прибыл во Владивосток для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню ВМФ России, сообщил в четверг Тихоокеанский флот (ТОФ).

"На "Смерче" недавно завершены технические работы по ремонту и модернизации, в ходе которых корабль перевооружён с ракетного комплекса "Малахит" на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран". Теперь "Смерч" несёт 16 таких ракет", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Также на корабле "отремонтированы и заменены на более совершенные отдельные системы и механизмы", информирует штаб ТОФ.

"Малый ракетный корабль (МРК) "Смерч" совершил успешный межбазовый переход из пункта базирования на Камчатке в главную базу флота. Участие в военно-спортивном празднике станет для корабля первым, после модернизации. После постановки в завод для покраски МРК будет задействован во всех тренировках, предваряющих праздник", - говорится в пресс-релизе.

Планируется, что до конца года МРК "Смерч" вернётся в состав сил постоянной готовности, дислоцированных на Камчатке, сообщает штаб флота.

День ВМФ России будет отмечаться 28 июля.