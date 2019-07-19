Турция требует от США не исключать ее из программы производства F-35

Стамбул. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Турция призывает США отменить решение об отказе в поставках ей истребителей-бомбардировщиков F-35 и исключении ее из программы по их производству, заявил турецкий МИД.

"Турция призывает Соединение Штаты исправить ошибку об исключении из программы по F-35. Эта ошибка может привести к непоправимому подрыву отношений", - говорится в заявлении министерства.

"Исключение из программы по производству F-35 Турции, которая является одним из основных партнеров, несправедливо. Также лишены оснований утверждения о том, что ЗРС С-400 ослабят F-35", - подчеркнули в МИД.

В ведомстве напомнили, что Вашингтон проигнорировал предложение Анкары о формировании совместной рабочей группы по С-400 с участием представителей НАТО, что является "очевидным свидетельством отсутствия у американской стороны воли к добросовестному урегулированию проблемы".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок Анкаре закупленных ею истребителей F-35 "грабежом".

"Если у вас есть клиент, и этот клиент платит точно, как часы, то как вы можете не давать этому клиенту свои товары? Это называется грабежом", - сказал он журналистам во время июльского визита в Пекин.

Эрдоган сообщил, что Турция уже заплатила за истребители $1.4 млрд. Четыре самолета уже поставлены.

"Мы заключили соглашение о закупке 116-ти F-35. И мы не являемся просто рынком сбыта, мы участвуем в производстве. Некоторые части самолета производятся в Турции", - напомнил он.

Заместитель министра обороны США по вопросам закупок Эллен Лорд заявила накануне на брифинге, что США и их партнеры считают, что Турцию следует отстранить от программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с поставкой Анкаре российских ЗРС С-400.

"США и другие партнеры по F-35 едины в этом решении отстранить Турцию от программы и начать процесс по официальному выводу Турции из программы", - сказала Лорд в ходе брифинга в Пентагоне.