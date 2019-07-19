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19.07.2019
ТАСС

Североморцы выполнили первые стрельбы из арктических ЗРК "Тор-М2ДТ" на Новой Земле

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Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ"
Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на торжественной церемонии передачи в общевойсковое соединение Северного флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Отмечается, что стрельба проводилась в сложных погодных условиях по воздушным целям, летящим на разных высотах в пределах прямой видимости и за облаками

СЕВЕРОМОРСК, 18 июля. /ТАСС/. Зенитчики Северного флота выполнили стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2ДТ" на архипелаге Новая Земля. Впервые новый комплекс применялся для выполнения учебно-боевых задач в высокоширотных районах Арктики, сообщила в четверг пресс-служба Северного флота.

"Для выполнения стрельб боевые расчеты зенитных ракетных комплексов были доставлены с Кольского побережья на архипелаг Новая Земля большим десантным кораблем "Кондопога", - отметили в пресс-службе. - Затем личный состав отработал высадку с борта большого десантного корабля на необорудованное побережье и совершил марш в позиционный район".

Стрельба осуществлялась в сложных погодных условиях по воздушным целям, летящим на разных высотах, как в пределах прямой видимости, так и за облаками.

"Тор-М2ДТ" - арктический всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Основной задачей ЗРК является прикрытие административных, экономических и военных объектов от ударов крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе выполненных по технологии "стелс".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Tор-М2
Проекты
Арктика
БДК 775
БПЛА
пр. 1155
СФ
Тор ЗРК
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