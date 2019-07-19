Войти
19.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Пентагоне не смогли гарантировать санкции против Индии за покупку С-400

328
0
0
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Помощник заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг не дал четкого ответа на вопрос о том, намерены ли США вводить против Индии санкции за покупку у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Мы предупреждаем о последствиях в случае закупки [систем], которые могут представлять угрозу безопасности наших высокотехнологичных самолетов. Мы постоянны в нашем подходе", – приводит ТАСС ответ Трахтенберга на вопрос о том, намерены ли США вводить против Индии санкции за покупку у России ЗРС С-400.

В то же время помощник заместителя главы Пентагона заверил, что "партнерство США с Индией остается крепким, Соединенные Штаты продолжат его развивать".

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) заявили, что санкции не помешает участию России в индийских оружейных тендерах. В июне стали известны сроки начала поставок систем С-400 в Индию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об огромных потерях США в войне с С-400.



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Похожие новости
10.04.2019
Военный эксперт: "бандитские угрозы" США в сфере ВТС уже не работают
06.07.2017
Александр Михеев: постараемся подписать контракт по С-400 Индии в 2017 году
28.01.2014
"Наша задача — сохранить за Россией второе место в области поставок вооружений"
26.09.2011
"Проигрыш тендера нельзя считать потерей: как потерять то, чего еще нет в кармане?"
23.10.2008
А БМП В ГРЕЦИИ ЕСТЬ? РОССИЯ ГОТОВА УДОВЛЕТВОРИТЬ АЖИОТАЖНЫЙ СПРОС МИРОВОГО ОРУЖЕЙНОГО РЫНКА
03.03.2008
Частокол противовоздушной обороны. Повышенный спрос в России и за рубежом на системы ПВО стимулирует развитие производственных мощностей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.07 07:57
  • 11
"Протон-М" - полетел, но с трещиной
  • 19.07 07:03
  • 114
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 19.07 06:56
  • 1
Новый арсенал для хранения боеприпасов Балтфлота построен под Калининградом
  • 19.07 00:52
  • 124
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 18.07 23:34
  • 5
Афганские ВВС критикуют вертолёты США и хотят летать на Ми-35
  • 18.07 23:11
  • 6
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 18.07 21:02
  • 2
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 18.07 18:42
  • 4
ПВО в кармане: флот получит контейнерные зенитные комплексы
  • 18.07 18:36
  • 2
В Индии назван истребитель-победитель опроса о закупке самолёта для ВВС страны
  • 18.07 17:46
  • 104
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 18.07 16:36
  • 0
Иран официально заявил что захватил танкер
  • 18.07 16:31
  • 6
В США предложили "назло Путину" отдать Украине турецкие F-35
  • 18.07 15:34
  • 12
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 18.07 15:29
  • 1
Стратегию национальной безопасности России скорректируют в 2020 году
  • 18.07 14:36
  • 1
Строительство военного аэродрома закончено под Калининградом