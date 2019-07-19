Участие Турции в программе F-35 будет полностью прекращено к марту 2020 года - Пентагон
F-35A.
Источник изображения: Пресс-служба Пентагона
Вашингтон. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Участие Турции в программе постройки самолетов F-35 будет полностью прекращено к марту 2020 года, заявила замглавы министра обороны США по вопросам закупок Эллен Лорд.
"Мы целенаправленно и упорядоченно двигаемся к тому, чтобы свернуть (участие Турции в программе F-35 - ИФ) к марту 2020 года", - заявила она в среду в ходе брифинга в Пентагоне.
Лорд добавила, что исключение Турции из программы будет иметь минимальное негативное воздействие на нее, поскольку США занимаются этим вопросом с 2018 года.
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