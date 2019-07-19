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19.07.2019
Интерфакс-АВН

Участие Турции в программе F-35 будет полностью прекращено к марту 2020 года - Пентагон

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F-35A
F-35A.
Источник изображения: Пресс-служба Пентагона

Вашингтон. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Участие Турции в программе постройки самолетов F-35 будет полностью прекращено к марту 2020 года, заявила замглавы министра обороны США по вопросам закупок Эллен Лорд.

"Мы целенаправленно и упорядоченно двигаемся к тому, чтобы свернуть (участие Турции в программе F-35 - ИФ) к марту 2020 года", - заявила она в среду в ходе брифинга в Пентагоне.

Лорд добавила, что исключение Турции из программы будет иметь минимальное негативное воздействие на нее, поскольку США занимаются этим вопросом с 2018 года.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
США
Турция
Продукция
F-35
Проекты
2020-й год
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