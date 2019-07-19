Участие Турции в программе F-35 будет полностью прекращено к марту 2020 года - Пентагон

Вашингтон. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Участие Турции в программе постройки самолетов F-35 будет полностью прекращено к марту 2020 года, заявила замглавы министра обороны США по вопросам закупок Эллен Лорд.

"Мы целенаправленно и упорядоченно двигаемся к тому, чтобы свернуть (участие Турции в программе F-35 - ИФ) к марту 2020 года", - заявила она в среду в ходе брифинга в Пентагоне.

Лорд добавила, что исключение Турции из программы будет иметь минимальное негативное воздействие на нее, поскольку США занимаются этим вопросом с 2018 года.