Вашингтон заявляет о едином решении с партерами об отстранении Турции от программы F-35

Вашингтон. 17 июля. ИНТЕРФАКС - США и их партнеры считают, что Турцию следует отстранить от программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с поставкой Анкаре российских ЗРС С-400, заявила заместитель министра обороны США по вопросам закупок Эллен Лорд.

"США и другие партнеры по F-35 едины в этом решении отстранить Турцию от программы и начать процесс по официальному выводу Турции из программы", - сказала Лорд в ходе брифинга в Пентагоне.

Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.