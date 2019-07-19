Вашингтон заявляет о едином решении с партерами об отстранении Турции от программы F-35
Авиация, Ракетные комплексы и артиллерия, ПРО и ПВО, Рынки и сотрудничество, Глобальная безопасность:
Производственная линия истребителей F-35.
Источник изображения: lockheedmartin.com
Вашингтон. 17 июля. ИНТЕРФАКС - США и их партнеры считают, что Турцию следует отстранить от программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с поставкой Анкаре российских ЗРС С-400, заявила заместитель министра обороны США по вопросам закупок Эллен Лорд.
"США и другие партнеры по F-35 едины в этом решении отстранить Турцию от программы и начать процесс по официальному выводу Турции из программы", - сказала Лорд в ходе брифинга в Пентагоне.
Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.
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