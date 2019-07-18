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18.07.2019
Lenta.ru

В СБУ открестились от задержания водителя тягача с "Буком" из дела "Боинга" MН17

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Служба безопасности Украины (СБУ)
Служба безопасности Украины (СБУ).
Источник изображения: РИА Новости

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что задержали не водителя, а участника транспортировки автотягача, перевозившего зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук", из которого, по версии международного следствия, в 2014 году был сбит малайзийский "Боинг" в Донбассе. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ведомства Елена Гитлянская, пишут "Украинские новости".

Собеседница издания подчеркнула, что задержанный был осужден украинским судом в 2017 году.

Ранее 17 июля замначальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков заявил, что ведомство задержало водителя автотягача, и продемонстрировал видео, снятое на телефон, на котором видно, как по Донецку везут "Бук". По этим кадрам и по его словам была установлена личность водителя машины.

"Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его ["Бук"] на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории из России", — пояснил он, добавив, что водитель уже отбывает наказание, а в настоящее время проверяется причастность 150 человек к транспортировке ЗРК.

27 июня украинские силовики задержали бывшего начальника противовоздушной обороны одной из бригад самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха. Его дочь связала арест отца с тем, что в 2014 году он был начальником ПВО в городе Снежное, вблизи которого был сбит малайзийский "Боинг". Она утверждает, что на момент гибели самолета он был "обычным военным" и "просто стоял на блокпосту", а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го. Агентство "Украинские новости" писало, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Страны
Малайзия
Россия
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Boeing
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