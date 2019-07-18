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18.07.2019
ТАСС

Строители Минобороны РФ восстановят военный городок конца XIX века под Калининградом

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Таможенный пост в Калининградской области. Архивное фото
Таможенный пост в Калининградской области. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

На территории восстановленного комплекса будут размещены танкисты

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Специалисты Минобороны РФ России реконструируют комплекс зданий военного городка постройки конца XIX века в Калининградской области. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России проведут масштабную реконструкцию комплекса зданий военного городка постройки конца XIX века в городе Гусеве Калининградской области. В настоящее время военные строители завершили реконструкцию казармы на 350 человек и здания штаба", - сообщили в ведомстве.

Сейчас ждут своей очереди на реконструкцию еще несколько казарм. Продолжается обустройство военного городка.

"Удалось воссоздать исторический архитектурный облик. Вместе с тем были проложены новые коммуникации, заменена кровля, вставлены новые окна", - отметили в министерстве.

На территории восстановленного комплекса будут размещены военнослужащие танкового подразделения Западного военного округа. Здания были возведены в конце XIX века в тогда еще Германской империи. В годы Первой мировой войны здесь располагались немецкие кавалерийские полки.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Германия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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