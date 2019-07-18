Строители Минобороны РФ восстановят военный городок конца XIX века под Калининградом

На территории восстановленного комплекса будут размещены танкисты

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Специалисты Минобороны РФ России реконструируют комплекс зданий военного городка постройки конца XIX века в Калининградской области. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России проведут масштабную реконструкцию комплекса зданий военного городка постройки конца XIX века в городе Гусеве Калининградской области. В настоящее время военные строители завершили реконструкцию казармы на 350 человек и здания штаба", - сообщили в ведомстве.

Сейчас ждут своей очереди на реконструкцию еще несколько казарм. Продолжается обустройство военного городка.

"Удалось воссоздать исторический архитектурный облик. Вместе с тем были проложены новые коммуникации, заменена кровля, вставлены новые окна", - отметили в министерстве.

На территории восстановленного комплекса будут размещены военнослужащие танкового подразделения Западного военного округа. Здания были возведены в конце XIX века в тогда еще Германской империи. В годы Первой мировой войны здесь располагались немецкие кавалерийские полки.