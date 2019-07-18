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18.07.2019
Российская газета

В Госдуме поддержали решение о повышении зарплат военным

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Источник изображения: Илья Питалев / РИА Новости

Решение о новых мерах по социальной поддержке рядовым и сержантам, проходящим службу по контракту, говорит о повышении социального статуса военнослужащих. Об этом заявили в Госдуме, комментируя новость об одобренном президентом РФ предложении.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал газете "Красная звезда" о том, что Владимир Путин одобрил предложения министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту. Так, уже с 1 сентября предусматривается существенное увеличение денежного довольствия военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава.

Зампред комитета Гоcдумы по обороне Юрий Швыткин заявил о безусловной поддержке такого решения.

- Это еще раз говорит о повышении социального статуса военнослужащих, - сказал он в комментарии RT. - При этом по многим вопросам это будет приравниваться и к льготному офицерскому составу военнослужащих-контрактников.

Нововведения поднимут привлекательность службы по контракту и повысят социальный статус младшего состава, рядовых и сержантов, добавил он.

Отметим, что оклады на первичных контрактных должностях не менялись уже много лет. По информации экспертов, оклады составляют от 10 до 15 тысяч рублей, что не стимулирует молодежь подписывать контракт с Вооруженными силами.


Татьяна Замахина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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