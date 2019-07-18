"Протон-М" - полетел, но с трещиной

Проблема, вызвавшая перенос запуска астрофизической космической обсерватории "Спектр-РГ" в ночь на 13 июля, была связана с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты-носителя "Протон-М".

Специалистам пришлось заварить, а затем загерметизировать трещину клеем на Байконуре, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко заявил, что причиной переноса пуска стало "снижение давления в баке второй ступени ракеты-носителя из-за негерметичности трубопровода наддува бака". 13 июля "Спектр-РГ" был успешно выведен на орбиту "Протоном-М" с разгонным блоком ДМ-03. Старт состоялся с третьей попытки.

По словам источника, в первый раз утечка из трубопровода была обнаружена в конце июня после снятия ракеты "Протон-М" со стартового комплекса и ее возвращения в монтажно-испытательный корпус. "Параллельно с заменой источника тока решался вопрос, что делать с трещиной. Предлагался радикальный вариант: срочно доставить самолетом новую вторую ступень. Однако было решено заварить трещину на месте, что и было сделано в монтажно-испытательном корпусе", - сказал собеседник.

Он также рассказал, что после повторного вывоза "Протона-М" на стартовый комплекс в начале июля утечка была обнаружена ровно в том же месте.

"Чтобы опять не снимать ракету со стартового комплекса и не переносить пуск на конец года, специалисты Центра Хруничева предложили загерметизировать трещину специальным герметиком. Проведенные на предприятии и Байконуре проверки показали, что это помогло решить проблему", - сказал собеседник.

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал пуск "Протона-М" непростым и отметил, что специалисты, устранившие серьезные предстартовые замечания, будут представлены к государственным наградам.