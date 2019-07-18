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18.07.2019
Военно-промышленный курьер

"Протон-М" - полетел, но с трещиной

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Источник изображения: vpk-news.ru

Проблема, вызвавшая перенос запуска астрофизической космической обсерватории "Спектр-РГ" в ночь на 13 июля, была связана с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты-носителя "Протон-М".

Специалистам пришлось заварить, а затем загерметизировать трещину клеем на Байконуре, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко заявил, что причиной переноса пуска стало "снижение давления в баке второй ступени ракеты-носителя из-за негерметичности трубопровода наддува бака". 13 июля "Спектр-РГ" был успешно выведен на орбиту "Протоном-М" с разгонным блоком ДМ-03. Старт состоялся с третьей попытки.

По  словам источника, в первый раз утечка из трубопровода была обнаружена в конце июня после снятия ракеты "Протон-М" со стартового комплекса и ее возвращения в монтажно-испытательный корпус. "Параллельно с заменой источника тока решался вопрос, что делать с трещиной. Предлагался радикальный вариант: срочно доставить самолетом новую вторую ступень. Однако было решено заварить трещину на месте, что и было сделано в монтажно-испытательном корпусе", - сказал собеседник.

Он также рассказал, что после повторного вывоза "Протона-М" на стартовый комплекс в начале июля утечка была обнаружена ровно в том же месте.

"Чтобы опять не снимать ракету со стартового комплекса и не переносить пуск на конец года, специалисты Центра Хруничева предложили загерметизировать трещину специальным герметиком. Проведенные на предприятии и Байконуре проверки показали, что это помогло решить проблему", - сказал собеседник.

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал пуск "Протона-М" непростым и отметил, что специалисты, устранившие серьезные предстартовые замечания, будут представлены к государственным наградам.

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2 комментария
№1
18.07.2019 08:18
Все держится на клее и скотче. Epic Fail. Ну слава Богу, что долетел.
0
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№2
18.07.2019 09:23
Цитата, q
Все держится на клее и скотче.
А что делать, если такие материалы поставляют?
0
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