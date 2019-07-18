ООО "Атри" – 20 лет на рынке телекоммуникационного оборудования для тяжелых условий эксплуатации

ЦАМТО, 17 июля. В декабре 2018 года научно-производственная компания ООО "Атри" отметила свое 20-летие.

Как говорится в статье генерального директора ООО "Атри" Александра Синельниченко и главного инженера ООО "Атри" Александра Иванова, опубликованной в журнале "Национальная оборона", "к юбилею мы провели тщательный анализ и подвели итоги своей научно-производственной деятельности. По результатам анализа можно сделать выводы, что компания имеет положительную динамику показателей эффективности работы коллектива. Существенно повышено качество и увеличена номенклатура выпускаемой продукции, в состав которой входят:

- панельные мониторы и панельные компьютеры с диагональю от 6 до 21 дюйма;

- процессорные модули "Цинк-20" с комплектами разработчика;

- локальные и сетевые системы хранения цифровой информации.

Одной из последних наших разработок является комплект сетевого и терминального оборудования комплекса внутрикорабельной связи, который в настоящее время проходит объектовые испытания на одном из кораблей ВМФ.

В состав комплекта входит следующее оборудование:

- магистральные и абонентские коммутаторы Gigabit Ethernet;

- абонентские терминалы настенного и пультового исполнения различной абонентской емкости;

- цифровые телефонные аппараты, функционирующие по IP протоколу;

- оборудование боевой и художественной трансляции, включающее цифровые коммутаторы, громкоговорители, микрофоны, розетки индивидуального прослушивания передач.

Сеть, построенная на основе коммутаторов Gigabit Ethernet, имеет распределенную архитектуру, обладает свойством масштабируемости, имеет высокую отказоустойчивость за счет множества резервных связей, автоматической маршрутизации пакетов и использования технологии РоЕ для электропитания абонентского оборудования. На технические решения построения цифровой сети получен патент на изобретение.

Все оборудование отвечает требованиям ГОСТ РВ 20.39.304 для различных групп исполнения, а степень защиты оболочки до IP67 по ГОСТ 14254.

Надежность самого оборудования обеспечивает его безотказное функционирование в течение всего срока службы".

Статья опубликована в журнале "Национальная оборона" (№,7 2019 г.).