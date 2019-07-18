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18.07.2019
ТАСС

Летчик-испытатель "Камова" : Ка-29 превосходит по маневренности Ми-24

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Ка-29
Вертолет Ка-29.
Источник изображения: МО РФ

По своему составу вооружения Ка-29 также практически не уступает, отметил Александр Чередниченко

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Корабельный ударный вертолет Ка-29 практически не уступает сухопутному Ми-24В по составу вооружения и скорости, но превосходит его в маневренности. Об этом в интервью ТАСС рассказал летчик-испытатель 1-го класса АО "Камов" Александр Чередниченко.

"По своему составу вооружения [Ка-29] практически не уступает вертолету Ми-24В. Также и по своим летно-техническим характеристикам, а в некоторых даже и превосходит его. В частности, если сравнивать будем маневренные характеристики, то на Ка-29 крены разрешены плюс-минус 60 градусов, тангажи - плюс-минус 30 градусов", - сказал летчик.

По словам Чередниченко, машина имеет схожие с Ми-24 скоростные характеристики. "Максимальная скорость у него - до 310 км/ч. На скорости 270-290 км/ч без всякой тряски очень хорошо идет. Он почти такой же скоростной получился, как Ми-24 (один из самых скоростных в мире - прим. ТАСС)", - отметил летчик-испытатель.

Он добавил, что в номенклатуру вооружения Ка-29 входят неуправляемые авиационные ракеты С-5 и более современные С-8, возможна подвеска универсальных пушечных контейнеров: вместо блоков вешаются эти контейнеры с двуствольной авиационной пушкой ГШ-23 (боекомплект - по 250 снарядов).

Вертолет Ка-29 создан на базе корабельного Ка-27. Вертолет бронированный, так как машина задумывалась как вертолет-штурмовик, который позволяет выполнять высадку морской пехоты и огневую поддержку.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
ГШ-23
Ка-27
Ка-29
Ми-24
С-8
Компании
Камов
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