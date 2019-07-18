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18.07.2019
Военно-промышленный курьер

БРК "Рубеж-МЭ" - "самосвал" на защите побережий

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Экспортный вариант берегового ракетного комплекса позволит даже небогатым странам защититься от нападения с моря

На Международном военно-морском салоне, проходящем в Санкт-Петербурге АО "НПП Тайфун", входящем в состав концерна "Моринформсистема-Агат" был представлен береговой ракетный комплекс, предназначенный для экспортных продаж "Рубеж-МЭ".

Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья, а также для защиты побережья на десантоопасных направлениях. Основой для его разработки послужил БРК "Бал", "Рубеж-МЭ" представляет из себя его облегченную эконом-версию.

Количество ракет на пусковой нового БРК уменьшилось, по сравнению с "Балом" вдвое: вместо восьми транспортно-пусковых контейнеров с дозвуковыми ПКР X-35 - четыре. Зато — с ПКР Х-35УЭ, имеющими увеличенную дальность. К ним удалось добавить РЛС загоризонтного обнаружения надводных целей, аппаратуру боевого управления и аппаратуру управления стрельбой, и все это смонтировать на отечественном шасси - единой мобильной платформе повышенной проходимости КамАЗ-6560.

Напомним, что весь комплекс "Бал" размещается на трех машинах, выполненных на белорусском шасси МЗКТ-7930. Использование КамАЗовского помимо компактности, позволяет комплексу свободно перемещаться по дорогам общего пользования, что для "Бала" затруднительно.

Внешний вид "Рубежа-МЭ" получился довольно оригинальным – его боевая часть, особенно в походном положении, напоминает силуэт самосвала, характерная КамаЗовская кабина еще более усиливает это сходство. И оно не случайно – разработчики допускают возможность того, что неприятель, обнаружив БРК, может не сразу его идентифицировать, приняв за строительную технику.

Конечно, РЛС "Рубежа-МЭ" не столь мощная, как "Монолит-Б" используемая в комплексе "Бал", но и она обеспечивает загоризонтное обнаружение, сопровождение и поражение одиночных надводных целей, корабельных соединений и групп, а также наземных целей на дальности 260 км.

Впрочем, по пожеланию заказчика, "Рубеж-МЭ" может быть дополнен РЛС "Монолит-Б", причем "переставленной" с МЗКТ-7930 на КамАЗ-6560.

Немаловажным является и то обстоятельство, что для перезарядки ПУ "Рубеж-МЭ" достаточно любого автокрана, подходящего по размеру, в то время как для аналогичной процедуры на комплексе "Бал", требуется специальная транспортно-перегрузочная машина.

В результате на выходе получился более мобильный, автономный и, самое главное, более дешевый (в том числе и в плане логистики и обслуживания) тактический береговой ракетный комплекс, с менее мощными, чем у "Бала", но все же очень внушительными боевыми характеристиками.

Как полагают разработчики, "Рубеж-МЭ" будет по карману тем странам, которые не могут позволить себе куда более дорогие западные аналоги, или БРК "Бал". А потребность в защите своих границ, в контексте нарастающей агрессивности внешней политики США и их союзников, сегодня испытывает все большее число стран.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Белоруссия
США
Продукция
Бал РК
Монолит-Б
Х-35
Компании
КАМАЗ
Моринформсистема-Агат
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