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18.07.2019
Интерфакс-АВН

Вице-премьер Борисов возглавит совет директоров СП "Ростеха" и АФК "Система" в сфере микроэлектроники

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер РФ Юрий Борисов возглавит совет директоров "Элемента" - совместного предприятия в сфере микроэлектроники, которое создали госкорпорация "Ростех" и АФК "Система".

"Я получил предложение от АФК "Система" и "Ростеха" возглавить совет директоров "Элемента". Есть поручение председателя правительства на этот счет, соответствующие документы готовятся", - сказал Борисов в интервью "Интерфаксу".

По его словам, создание "Элемента" должно стать важным шагом на пути решения проблем, которые накопились в микроэлектронной отрасли.

"Получилось так, что в 90-х годах основные производственные активы, которые обеспечивали выпуск электронно-компонентной базы, либо остались в Белоруссии, либо перешли в частные руки. "Ангстрем", "Микрон", Воронежский завод полупроводниковых приборов, ряд других производств оказались в частных руках. И государство не могло оказывать им прямую адресную поддержку в освоении новых технологических уровней", - сказал Борисов.

"Сейчас ситуация меняется кардинально. Проект "Ангстрем-Т" перешел, по сути дела, под контроль государства, которое взяло на себя ответственность за его дальнейшее развитие. Мы позвали экспертов, которые разработали двухэтапную стратегию развития "Ангстрема", эта программа была защищена, государство её приняло и заложило в бюджет меры адресной поддержки. С "Микроном" (АФК "Система") ситуация сложнее. Я думаю, проблему решит создание "Элемента" - это совместное предприятие с "Ростехом", - заявил вице-премьер.

"В идеале мы хотели бы создать единую производственную компанию, я имею в виду, "Ангстрем" и "Микрон". Все в истории повторяется. Когда-то это был научный центр в Зеленограде", - сказал он.

Борисов сказал, что, возглавив совет директоров "Элемента", он будет следить за развитием проекта "Ангстрем-Т".

"Нужно будет их правильно позиционировать на рынке, следить за тем, чтобы они конкурировали не между собой, а с западными решениями, работали на то, чтобы доля отечественной продукции с каждым годом на российском рынке увеличивалась, чтобы рос экспорт", - сообщил он.

По условиям сделки в "Элемент" перейдут 19 предприятий в области разработки, производства и дизайн-центры в сфере микроэлектронной компонентной базы, включая "Микрон". У "РТИ-Микроэлектроники" в объединенной компании 50%+1 акция, у "Ростеха" и "Росэлектроники" совокупно 50% минус 1 акция.

Производитель микроэлектроники "Ангстрем-Т", который недавно перешел за долги к ВЭБу, в СП не входит, при этом владелец "Системы" Владимир Евтушенков ранее говорил, что такое развитие событий в будущем было бы логичным.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Ангстрем
Ростех
Персоны
Борисов Юрий
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