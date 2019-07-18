Вице-премьер Борисов заявляет, что 90% долгов российского ОПК сосредоточены в нескольких интегрированных компаниях

Разрабатываются сценарии "расчистки" кредитных историй

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Долги по кредитам в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК) сосредоточены в нескольких интегрированных компаниях, решается вопрос о реструктуризации части задолженности, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"90% долгов приходится на несколько интегрированных структур: ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация), ОСК (Объединенная судостроительная корпорация), "Уралвагонозавод", в какой-то степени это "Высокоточка" ("Высокоточные комплексы") и "Алмаз-Антей", - сказал Борисов.

"Все эти предприятия находятся в разном финансово-экономическом положении. У кого-то есть экспортные заказы, у кого-то нет. Разные ситуации по присутствию на рынке гражданской продукции. Мы будем детально разбираться со структурой кредитного портфеля каждой интегрированной структуры. И для каждой будем предлагать свои сценарии "расчистки" их кредитных историй", - сообщил он.

Ранее в июле Борисов сообщил, что из-за кредитного портфеля в более чем 2 трлн рублей предприятия ОПК вынуждены "жить впроголодь". По его словам, может быть проведена реструктуризация части задолженности - 600-700 млрд рублей.

В интервью "Интерфаксу" Борисов заявил: "Никто не предлагает просто взять и списать все долги. Речь идет скорее о реструктуризации кредитного портфеля".

"Например, по части кредитов, на мой взгляд, можно было бы удлинить сроки возврата и, может быть, сделать кредитные каникулы, чтобы предприятия смогли чуть свободнее вздохнуть. Часть кредитов при передаче в "Промсвязьбанк", как это предусмотрено положением об опорном банке для ОПК, действительно можно было бы списать. Возможны разные механизмы: частичное списание, частичная реструктуризация. Возможна докапитализация основных интегрированных структур, если мы найдем аргументы для Минфина", - сказал вице-премьер.

По словам Борисова, решение по кредитам предприятий ОПК может быть принято в ближайшем будущем.

"Вопрос о реструктуризации всей кредитной задолженности был поставлен Сергеем Викторовичем Чемезовым (глава госкорпорации"Ростех") на сочинских совещаниях еще в ноябре прошлого года. И мы все ищем решение. И, конечно, президент России от нас потребует каких-то сценарных вариантов", - заявил вице-премьер.

"Думаю, что на ближайшем заседании Военно-промышленной комиссии в сентябре этого года мы обязательно уделим этому вопросу внимание", - сказал он.

"Подобные шаги нужно делать один раз и на длительный период, связывать с программами стратегического развития предприятий ОПК. У директорского корпуса не должно быть соблазна, что спишут все их долги. Я бы сказал так: это проблема, которую не надо замалчивать. Необходимо найти совместно с коллегами - с банковским сообществом, Центробанком, Минфином - оптимальное решение, которое обеспечит финансовую устойчивость и создание условий для динамичного развития предприятий ОПК", - сказал вице-премьер.