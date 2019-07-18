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18.07.2019
Интерфакс-АВН

Проект МС-21 остался без зарубежного титанового крепежа, но проблема решена - вице-премьер Борисов

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Испытание на прочность «черного крыла» самолета МС-21 в ЦАГИ
Испытание на прочность «черного крыла» самолета МС-21 в ЦАГИ.
Источник изображения: ЦАГИ

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Россия смогла решить проблемы с титановым крепежом для самолета МС-21, поставки которого ранее прекратили американские компании, заявил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"Одновременно с проблемой композитных материалов решен вопрос и с титановым крепежом", - сказал Борисов.

Он отметил, что прекращение поставок зарубежных композитных материалов для МС-21 сказалось на сроках реализации проекта.

"Санкции сказались на сроках реализации проекта - надо было найти альтернативу, новых поставщиков недостающих материалов, усилить работу по импортозамещению внутри страны", - сообщил вице-премьер РФ.

"Опуская все подробности, могу сказать, что эта работа была проведена. Более того, мы уже изготовили основные силовые конструкции на других решениях. Это центроплан и кессон крыла. Проведены их испытания, и они подтвердили, что новые решения не повлияли на изменение конструкции, они соответствуют первоначальным требованиям, которые предъявлялись к крылу и самолету в целом",- заявил Борисов.

В феврале глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство самолетов МС-21 сдвигается на год из-за прекращения Соединенными Штатами Америки поставок композитных материалов.

"В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композиты. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности, "Росатом", уже есть. Срок запуска в серийное производство несколько сдвигается. Мы должны были уже к концу этого года выпустить несколько самолетов серийно, а сейчас это сдвинется к концу 2020 года - то есть на год сдвигается", - сказал тогда Чемезов.

По его словам, композитные материалы будут российскими, а не покупаться за рубежом.

Санкции США в отношении АО "Аэрокомпозит" (входит в ПАО "ОАК") и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (входит в "Ростех") поставили под угрозу создание композитного "черного крыла" для самолета МС-21, сообщила в январе газета "Коммерсант".

По данным газеты, ряд компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля МС-21, шли из США и Японии, но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась. Речь идет о компонентах производства американской Hexcel и японской Toray Industries.

МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло - одним из его конкурентных преимуществ. Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus.

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Аэрокомпозит ЗАО
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Борисов Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
МС-21
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