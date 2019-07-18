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18.07.2019
Известия.ru

Вице-премьер РФ рассказал о попытках США отговорить Индию от покупки С-400

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Вильф

США добиваются отказа Индии от контракта с Россией на поставку зенитных ракетных систем С-400. Об этом в среду, 17 июля, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред правительства России Юрий Борисов.

"При уже заключенном контракте с Индией американцы ездят туда и пытаются уговорить индийцев разорвать с нами контрактные отношения, предлагают свою продукцию. Только, мол, не берите российское оружие", — сказал Борисов.

При этом, по словам вице-премьера, помимо Индии и Турции, куда С-400 уже поставляются, интерес к российским вооружениям проявляют многие страны. Борисов не уточнил, что это за страны, но отметил, что с ними ведутся переговоры.

Ранее Борисов сообщил, что до конца года Россия закончит поставки С-400 в Турцию и обучит всех турецких специалистов эксплуатации этих ЗРК. США не раз выступали против этой сделки и грозили Анкаре последствиями. Так, 16 июля в Госдепе заявили, что изучают варианты возможных мер против Турции.

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Страны
Индия
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Борисов Юрий
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