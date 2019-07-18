План поставки вооружения и военной техники в ЮВО в текущем году выполнен на 25 проц.

ЦАМТО, 17 июля. Около 300 ед. вооружения и военной техники поступило в текущем году в войска ЮВО. Это более 10 самолетов и вертолетов, два патрульных корабля, десятки единиц бронетехники, артиллерийского вооружения, автомобилей и техники связи.

О поставках современного вооружения в первом летнем месяце рассказал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

"В войска округа поставлено 35 ед. техники различных номенклатур, план поставки выполнен на 25 проц., – сообщил А.Дворников. – В июне состав Черноморского флота пополнил патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", в соединение специального назначения поступили бронированные автомобили "Тигр-М", также в войска округа поступили новейшие средства связи", – отметил командующий.

Всего в текущем году в войска ЮВО будет поставлено более 1,2 тыс. ед. вооружения и военной техники. На конец года доля современных образцов составит 66 проц., сообщает пресс-служба Южного военного округа.