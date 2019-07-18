Израильские эксперты: С-400 в руках Турции создаёт "новый порядок" на Ближнем Востоке

Столкнувшись с покупкой Турцией российских зенитных систем С-400, Израиль уже изменил свои оперативные схемы в полетах в воздушном пространстве соседней Сирии. В интервью изданию Breaking Defense израильские источники сообщают, что поставка российского ЗРК создаст "новый порядок" в ближневосточном воздушном пространстве.

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Поставка Москвой Анкаре комплекса С-400 "Триумф" уже сегодня поменяла лицо региональной политики на Ближнем Востоке. Это касается как взаимоотношений различных государств, так и действия их вооруженных сил.

В интервью изданию Breaking Defense израильские военные эксперты, говорившие на условиях анонимности, сказали, что ситуация станет критической, если (или когда) российские войска покинут Сирию.

С-400, эксплуатируемая Турцией, сможет следить за любой активностью наших ВВС над Сирией, и это совершенно новая ситуация.

- сказал один из экспертов.

Израильтянин уточняет, что главный вопрос заключается в том, где турки развернут российскую систему.

Если он будет развернут вблизи границы с Сирией, это может поставить под угрозу подразделения ВВС, которые могут быть задействованы в потенциальных операциях против Ирана или проиранских сил.

- говорит источник.

Эксперт добавил, что израильские военно-воздушные силы, как впрочем, и военно-воздушные силы других государств, которые могут участвовать в операциях против Ирана или его сателлитов, теперь должны будут готовиться к тому, чтобы учитывать в своих расчетах С-400, которая считается одной из самых эффективных систем ЗРК в мире.

Покупка, отметили израильтяне, создает сложности для Соединенных Штатов.

Турция плюнула сегодня в лицо США.

- сказал еще один израильский источник, комментируя поставку С-400 "Триумф" Анкаре.

Бывший командующий ВВС Израиля, который попросил не называть его имени, сказал, что турецкие С-400 создают непосредственные проблемы для НАТО:

Как вы думаете, русские согласятся поделиться одной из своих самых передовых технологий с НАТО? Я уверен, что это невозможно.

По данным израильского Института исследований национальной безопасности, настойчивость Анкары в сделке усиливает убежденность экспертов в том, что действия президента Турции Рейджепа Эрдогана являются отражением его намерения изменить ориентацию страны с Запада на более тесные отношения с Россией или, что еще более вероятно, пойти независимым от Запада путем.

Суть в том, что реализация соглашения по С-400, вероятно, приведет к разрыву в отношениях между Турцией и другими союзниками по НАТО. Несмотря на опасения, что реакция подтолкнет Турцию еще дальше к России, представляется вероятным, что администрация Трампа и Конгресс решительно отреагируют на этот шаг.

Реакция Вашингтона пока неясна

Из Вашингтона говорят, что ситуация остается неясной. Хотя Совет национальной безопасности, по-видимому, утвердил пакет санкций, Белый дом или Пентагон еще не приняли окончательного решения, за исключением гарантированной приостановки поставки F-35, о которой вчера объявил президент США Дональд Трамп.

По словам турецкого обозревателя Бурака Бекдила, примерно половина средств ПВО Турции была оплачена НАТО, а Турция является частью наземной системы ПВО НАТО.

В документе, написанном для Центра стратегических исследований Бегина-Садата в Израиле, Бекдил пишет, что без согласия НАТО Анкара не сможет эксплуатировать любую систему, не относящуюся к НАТО, особенно российскую.

Отношения между Турцией и Израилем ухудшаются с тех пор, как в 2010 году израильское подразделение коммандос захватило судно, отплывающее из Турции, с активистами в Газу. Девять активистов были убиты.