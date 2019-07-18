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18.07.2019
Интерфакс-АВН

РФ и Турция могут обсудить поставки боевых самолетов - вице-премьер Борисов

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Коллаж: Су-57 с турецкой символикой
Коллаж: Су-57 с турецкой символикой.
Источник изображения: topwar.ru

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Переговоры между Москвой и Анкарой на тему поставок боевых самолетов возможны, заявил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"А почему нет? Прецедент уже создан", - сказал зампред российского правительства, курирующий вопросы ОПК.

Так он ответил на вопрос, возможны ли новые контракты с Турцией на поставку систем ПВО и переговоры по поставкам боевой авиации.

Турция собирается рассмотреть возможность покупки боевых самолетов у РФ в том случае, если не получит американские истребители F-35, сообщило 1 июля агентство Bloomberg со ссылкой на турецкие источники.

"Если Турцию исключат из программы F-35, она будет искать альтернативы, в том числе и российские истребители, пока будет заниматься разработкой собственных боевых самолетов и баллистических ракет", - заявил собеседник агентства.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Персоны
Борисов Юрий
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