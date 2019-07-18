РФ поднимет в воздух ударный беспилотник "Охотник" до конца года - вице-премьер Борисов

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Новый тяжелый ударный беспилотник "Охотник", как ожидается, совершит первый полет до конца года, заявил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"Эта чувствительная тема, и я не хотел бы останавливаться на деталях. Работы ведутся по плану, надеемся, что в воздух он поднимется в этом году", - сказал заместитель председателя российского правительства.

Работы по созданию нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник" в ближайшее время должны быть завершены, заявил в конце мая замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Охотник" - очень перспективная система, в ближайшее время тоже ожидаем уже завершения работ. К сожалению, это займёт ещё какое-то время", - сказал Криворучко в интервью телеканалу "Звезда"

В феврале глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что беспилотник выполняет "гонки" на полосе, а "в ближайшее время планируются уже, соответственно, взлёты".

В январе в интернете появились первые фотографии нового российского беспилотника, их разместил анонимный пользователь одного из форумов. На фото изображен летательный аппарат, построенный по аэродинамической схеме "летающее крыло" (без хвостового оперения) с трёхстоечным шасси. Предполагается, что это перспективный тяжёлый ударный беспилотник "Сухого", разработанный в рамках опытно-конструкторской работы "Охотник".

28 июня 2018 года осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу" о первой выкатке нового беспилотника. К концу года аппарат вышел на завершающий этап наземных испытаний.

Характеристики "Охотника" в настоящее время не раскрываются. Согласно открытым данным, его взлётная масса составит 20 тонн, что сделает его самым тяжёлым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников.

По данным источника "Интерфакса", "Охотник" предназначен, в том числе, для прорыва противовоздушной обороны (ПВО) при работе в паре с истребителем пятого поколения Су-57.