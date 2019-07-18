В Израиле и США обвинили турецкие С-400 в "новом порядке" над Сирией

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф", переданные Турции, создадут "новый порядок" в воздушном пространстве над Сирией, заявили Breaking Defense источники в Израиле.

По их мнению, системы российского производства позволят Анкаре контролировать практически все воздушное пространство над Сирией. "С-400, эксплуатируемые Турцией, будут способны следить за любой активностью ВВС [Военно-воздушные силы Израиля] над Сирией, и это совершенно новая ситуация", — сказал один из собеседников.

Другой эксперт заявил американскому изданию, что размещение турецких С-400 "Триумф" на границе с Сирией осложнит вероятные действия ВВС Израиля в регионах Ирака, где присутствуют проиранские силы.

В июле сообщалось, что, согласно бюджетному запросу Пентагона на 2019 финансовый год, Военно-морским силам США требуется 206 миллионов долларов для поиска поставщиков ряда комплектующих для истребителя пятого поколения F-35 Lightning II из-за "потенциального применения санкций" к некоторым зарубежным странам, предположительно, Турции.