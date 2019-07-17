Роскосмос еженедельно обсуждает с Boeing и SpaceX претензии к пилотируемым кораблям США

В российской госкорпорации отметили, что "пока вопросов к компаниям много"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Роскосмос проводит еженедельные консультации с американскими компаниями Boeing и SpaceX по вопросам безопасности их космических кораблей, чтобы разрешить российским космонавтам летать на них к Международной космической станции. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"Для того, чтобы мы допустили наших космонавтов на американские корабли, должно быть подтверждено, что полеты в них безопасны. Пока вопросов к компаниям Boeing и SpaceX много", - сказали в госкорпорации.

В Роскосмосе отметили, что "консультации с американскими коллегами проходят в еженедельном режиме. Мы обсуждаем с ними те нюансы, которые по этой тематике есть".

Компания SpaceX создала частный космический корабль многоразового использования Dragon. В настоящее время эксплуатируется грузовая версия корабля, которая используется для снабжения МКС.

В свою очередь компания Boeing по заказу NASA создала корабль Starliner.

В Роскосмосе добавили, что не планируют принимать дополнительные меры безопасности при запланированной на август стыковке Starliner к Международной космической станции.

"Американская сторона уже уведомляла Роскосмос о полете своего корабля [Starliner]. Он все еще планируется на август", - сказали в пресс-службе, добавив, что "уточняющих уведомлений американской стороны пока не поступало".

"Дополнительных мер безопасности, помимо тех, что предусмотрены при подобных ситуациях, то есть штатной стыковки, расстыковки, принимать не планируется", - отметили в госкорпорации.

Исполнение заданий гособоронзаказа

В Роскосмосе сообщили, что Центр им. М. В. Хруничева в 2019 году не имеет просроченных этапов по исполнению заданий гособоронзаказа от Минобороны России. По оставшимся двум ранее просроченным этапам есть решения по их выполнению до конца года.

"По состоянию на 15 июля у Центра осталось два просроченных этапа, по которым после проведения детального анализа ситуации выработаны взаимосогласованные с министерством обороны решения по завершению и их выполнению до конца этого года. За 2019 год просроченных этапов нет", - сообщили в пресс-службе.

В Роскосмосе подчеркнули, что на сегодня задания государственного оборонного заказа от Министерства обороны Центром им. М. В. Хруничева "выполняются качественно и своевременно".