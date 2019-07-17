Российские космонавты не будут летать на кораблях Boeing и SpaceX до подтверждения безопасности полетов - "Роскосмос"

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" имеет ряд вопросов к безопасности полетов на перспективных американских кораблях Starliner и Crew Dragon, заявил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Для того чтобы мы допустили наших космонавтов в американские корабли, должно быть подтверждено, что полеты на них безопасны. Пока вопросов к компаниям Boeing и SpaceX много", - сказал Устименко журналистам.

Он подчеркнул, что пока "Роскосмос" не получил подтверждения надежности новых пилотируемых космических аппаратов, космонавты летать на них не будут.

"Это вполне логично, ведь речь идет о безопасности таких полетов", - отметил официальный представитель госкорпорации.

Он сообщил, что российские специалисты еженедельно контактируют по данной теме с американскими коллегами. " Мы обсуждаем с ними все существующие нюансы по данной теме. Продолжаем работать, думаю, все вопросы будут решены", - сказал Устименко.

Касаясь срока полета к Международной космической станции корабля Starliner компании Boeing, ранее планировавшегося на август, он сообщил, что пока американцы не уведомляли российскую сторону о переносе пуска.

"Дополнительных мер безопасности, помимо тех, что предусмотрены при подобных ситуациях - штатной стыковке и расстыковке - предпринимать не планируется. Полет планировался на август, новых уточняющих уведомлений от американской стороны пока к нам не поступало", - отметил Устименко.

Как сообщалось, в начале марта американский беспилотный космический корабль Crew Dragon в тестовом режиме был успешно выведен на орбиту и состыкован с МКС. На борту корабля находился облаченный в скафандр манекен по "имени" Рипли, названный в честь героини фантастического фильма "Чужие". Датчики в его скафандре отслеживали "состояние" командира корабля на всех этапах полета. Корабль также доставил для экипажа МКС 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов.

По данным NASA, пилотируемый полет Crew Dragon к МКС может состояться ориентировочно в ноябре 2019 года. До него еще должен быть проведен тестовый запуск корабля в беспилотном режиме по неполной циклограмме, который предназначен для проверки работы системы его аварийного спасения в случае возникновения аварии с ракетой-носителем после старта. Из-за аварии 20 апреля при стендовых испытаниях двигателей системы спасения, в результате которой корабль взорвался, испытательный запуск, намеченный на июнь, был перенесен. В настоящее время его планируется осуществить до конца июля, если компании SpaceX удастся устранить возникшие неполадки.