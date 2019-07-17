Россия и Китай пытаются опередить США во многих сферах - кандидат на должность министра обороны США
Схожесть взглядов на проблемы международной безопасности стала одной из причин активизации военного сотрудничества России и Китая. Фото с сайта www.news.cn.
Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай стараются сравняться с США и даже обойти эту страну во многих сферах, заявил кандидат в министры обороны США Марк Эспер.
"Как говорится в стратегии по национальной безопасности и стратегии по национальной обороне, мы вступили в новую эру соперничества великих держав, в которой Китай и Россия пытаются сравняться или обойти США во многих областях", - заявил Эспер в письменных ответах на вопросы сенаторов США.
Также Эспер отметил растущую способность Китая и России "оспаривать военные преимущества США".
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