Россия и Китай пытаются опередить США во многих сферах - кандидат на должность министра обороны США

Схожесть взглядов на проблемы международной безопасности стала одной из причин активизации военного сотрудничества России и Китая. Фото с сайта www.news.cn.

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай стараются сравняться с США и даже обойти эту страну во многих сферах, заявил кандидат в министры обороны США Марк Эспер.

"Как говорится в стратегии по национальной безопасности и стратегии по национальной обороне, мы вступили в новую эру соперничества великих держав, в которой Китай и Россия пытаются сравняться или обойти США во многих областях", - заявил Эспер в письменных ответах на вопросы сенаторов США.

Также Эспер отметил растущую способность Китая и России "оспаривать военные преимущества США".