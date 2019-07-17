Войти
17.07.2019
Интерфакс-АВН

Россия и Китай пытаются опередить США во многих сферах - кандидат на должность министра обороны США

370
0
0
Схожесть взглядов на проблемы международной безопасности стала одной из причин активизации военного сотрудничества России и Китая. Фото с сайта www.news.cn
Схожесть взглядов на проблемы международной безопасности стала одной из причин активизации военного сотрудничества России и Китая. Фото с сайта www.news.cn.

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай стараются сравняться с США и даже обойти эту страну во многих сферах, заявил кандидат в министры обороны США Марк Эспер.

"Как говорится в стратегии по национальной безопасности и стратегии по национальной обороне, мы вступили в новую эру соперничества великих держав, в которой Китай и Россия пытаются сравняться или обойти США во многих областях", - заявил Эспер в письменных ответах на вопросы сенаторов США.

Также Эспер отметил растущую способность Китая и России "оспаривать военные преимущества США".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Похожие новости
15.08.2018
Растущий в мире спрос на российские системы ПВО обеспечил высокое место "Алмаз-Антея" в рейтинге Defense New
14.08.2018
Индия намерена проводить по два космических запуска ежемесячно
01.08.2016
Магистраль в XXI век (часть 1)
26.12.2012
Дальше будет трудней
23.08.2007
Наш ответ Ле-Бурже
15.08.2007
Итальянская полиция обезоружила Ирак. Предотвращена продажа 100 тысяч автоматов Калашникова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 10:21
  • 40
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 17.07 10:02
  • 97
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 17.07 09:52
  • 1
Sohu (Китай): российская армия отправила в Сирию боевого робота. Его слабое место – отсутствие пропускной способности 5G
  • 17.07 09:45
  • 3
Минфин бьет по своим
  • 17.07 09:40
  • 6
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 17.07 09:15
  • 4
Новые тральщики проекта 12700 будут поставлены на все флота - вице-премьер Борисов
  • 17.07 07:16
  • 19
"Нептун" атакует: как Киев хочет уничтожить Крымский мост
  • 17.07 01:09
  • 4
Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
  • 17.07 01:04
  • 115
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.07 00:49
  • 14
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 17.07 00:19
  • 1
Подводный флот поднимает паруса
  • 16.07 23:21
  • 1
Стало известно об отставке командира спецподразделения ФСБ "Альфа"
  • 16.07 22:22
  • 6
Конгрессмены США заступились за Нагорно-Карабахскую Республику
  • 16.07 20:28
  • 1
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в путешествие длиной 1,5 млн км от Земли
  • 16.07 18:47
  • 7
Гарантий, что на Курилах не появятся военные базы США Москва не получила