Сирийский Тартус примет военно-морской парад ВМФ России

В Главном военно-морском параде, который пройдёт в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День ВМФ, примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно, оснащённые современным и новейшим вооружением.

Свои военные корабли направят Китай, Индия, Вьетнам и Филиппины. Об этом на селекторном совещании в Минобороны сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Также военно-морские парады состоятся на главных базах флотов и Каспийской флотилии - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани - и сирийском порту Тартус.

Всего планируется привлечь свыше 150 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тысяч военнослужащих.

По словам главы Минобороны, с каждым годом всё больше зарубежных гостей приезжает на морской праздник в Россию. На этот раз ожидается прибытие 26 иностранных военных делегаций.

В торжественных мероприятиях вместе со сводным оркестром ВМФ примут участие военные оркестры Таиланда и Вьетнама.