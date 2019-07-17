В Роскосмосе заявили, что система ГЛОНАСС защищена от сбоев, которые произошли у Galileo

Совещание о формировании обновленной концепции развития Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) в холдинге «Российские космические системы».

В госкорпорации отметили, что на этапе летных испытаний наземные средства и космические аппараты проверяются в различных режимах

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российская навигационная система ГЛОНАСС защищена от сбоев, которые произошли 11 июля у европейской системы Galileo. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"[Cистема ГЛОНАСС] однозначно защищена. Для исключения подобных отказов на предприятиях ракетно-космической промышленности введена многоступенчатая система проверки программных комплексов. А в составе наземного комплекса управления космического комплекса ГЛОНАСС развернуты средства автономного контроля навигационного поля и резервные средства", - сказали в госкорпорации.

Кроме того, как рассказали в Роскосмосе, на этапе летных испытаний наземные средства и космические аппараты проверяются в различных режимах.

"Программа летных испытаний предполагает моделирование нештатной ситуации, а планы по их парированию внесены в эксплуатационную документацию", - отметили в пресс-службе.

11 июля спутниковая система навигации Galileo дала сбой. Пользователи стали жаловаться на неполадки в системе координат.