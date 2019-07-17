Advance (Хорватия): С-400 в Турции. "Злоумышленник" проник на территорию НАТО, и все только начинается

С-400 — в Турции. Теперь главный вопрос, как отреагируют США? По словам некоторых американских представителей, США намерены немедленно ввести санкции против Турции. Однако ни Пентагон, ни Госдепартамент пока никак не отреагировали. С появлением С-400 начался новый потенциально опасный этап. Закупка С-400 пока еще не означает раскола внутри НАТО, но Турция угрожает, и США вынуждены считаться с этим.

Анализ одного эпизода серьезного непослушания. Эрдоган торжествует

Опубликованы первые фотографии и видеокадры российского передового зенитного ракетного комплекса С-400 в Турции. Главный вопрос звучит так: как отреагируют Соединенные Штаты? Напомню, что, по словам некоторых американских представителей, США намерены немедленно ввести санкции против Турции, если С-400 все же появятся в ней. Однако сейчас, когда комплексы уже поставлены Турции, на это никак не отреагировал ни Пентагон, ни Госдепартамент.

Пока заявления сделали только некоторые высокопоставленные представители Конгресса: демократ Элиот Энджел и республиканец Майкл Маккаул. Вчера они опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что Турции и ее президенту Эрдогану теперь стоит ожидать "плачевных последствий".

"Президенту Эрдогану четко обозначили варианты. К сожалению, он сделал явно ошибочный выбор. Трудно понять, почему член НАТО решил выбрать Россию и Путина вместо тесного сотрудничества с США", - говорится в заявлении.

Конгрессмены также потребовали от администрации Трампа исключить Турцию из программы F-35 и ввести санкции против лиц, "сотрудничающих с российским оборонным сектором". Пойдет ли администрация Трампа на это? Возможно. Однако ясно, что пока она заняла выжидательную позицию, поскольку пока никакой официальной реакции на закупку Турцией С-400 не поступило. Правда, это не означает, что этой реакции так и не последует.

Это один из аспектов, который оставался неопределенным до самого конца, то есть до момента доставки С-400 на турецкую авиабазу близ Анкары. Эта неделя также была весьма "странной": в начале недели турецкие СМИ сообщили, что комплексы "прилетят" и будут доставлены в Турцию "сегодня или завтра" (?). Если бы они действительно "полетели", то прилетели бы уже сегодня. Вариант с "завтра" был бы возможен, только если бы ракеты обогнули земной шар. Так или иначе, но комплексы были доставлены, и случилось это вчера - 12 июля. Несмотря на разную противоречивую информацию, этот этап истории с продажей С-400 в Турцию завершился, и начался потенциально крайне напряженный следующий этап.

Прежде всего, нужно сказать, что фото и видеокадры подтверждают: Путин и Эрдоган сотрудничают, несмотря ни на что. Ведь и в Турции отношение к поставке было неоднозначным (даже турецкая правящая партия АКР выражала сомнения по этому поводу). Возможно, комплексы С-400 сами по себе в практическом смысле и не столь важны. Возможно, в ближайшие годы они будут простаивать и собирать пыль, ведь это оборонная система, а кто, собственно говоря, может напасть на Турцию с воздуха? За прошедшие годы имела место единственная ситуация, когда нечто подобное было возможно. По иронии судьбы, речь идет о моменте, когда Турция сбила российский военный самолет! Но тот непродолжительный кризис в отношениях Путин и Эрдоган явно полностью преодолели (хотя в одном из интервью того времени Путин заявил, что турецкий президент "всадил ему нож в спину"). Сегодня же эти двое уже и не вспоминают о тех разногласиях.

Вчера вечером состоялся 30-минутный телефонный разговор между американским министром обороны Марком Эспером и его турецким коллегой Хулуси Акаром. Пентагон никак не прокомментировал содержание беседы. Турецкое Министерство обороны сообщило, что Акар заявил: "Турции угрожает серьезная опасность с воздуха, поэтому закупка С-400 была не просто прихотью, а необходимостью".

Разумеется, это не так. Акар - искусный дипломат, и его заявление подтверждает это. Турция прекрасно прожила бы и без российских С-400.

С-400 в Турции - это нечто большее, чем оборонный зенитный ракетный комплекс. С-400 - это "злоумышленник" на территории НАТО, и ясно, что некоторые американские руководители до сих пор просто не могут поверить, что закупка состоялась. Нет, С-400 - "злоумышленник" не потому, что является продуктом российской оборонной промышленности. Многие страны по всему миру располагают российским оружием, включая самолеты и прочее. Дело тут не в этом. С-400 - "злоумышленник", поскольку было откровенно сказано, что ему на территорию НАТО нельзя ни в коем случае.

С-400 - это позиция Эрдогана, его послание о том, какими могут быть последствия тех проблем, которые создали ему США. Темнить тут нечего: если за попыткой свержения Эрдогана летом 2016 года, когда почти произошел государственный переворот, действительно стоит Фетхуллах Гюлен, то все становится предельно ясно. Сейчас этот человек находится в Соединенных Штатах, и американское правительство отказывается выдавать его Турции. Если бы кто-нибудь попытался совершить государственный переворот против американского президента, а другое государство взяло бы этого человека под свое покровительство, то не очевиден ли был бы тот факт, что это государство активно или пассивно поддерживает переворот или, по крайней мере, идею государственного переворота в Америке?

Некоторые вещи не произносятся вслух, поскольку они крайне осложнили бы международные отношения. Вместо этого Эрдоган сегодня обращается к США на языке геополитики. Закупка С-400 пока еще не означает раскола внутри НАТО, и это подтверждают и сами турецкие власти. Но Турция тем самым угрожает, и США вынуждены считаться с этим. Турция является, вероятно, самой мощной силой на Ближнем Востоке, и ее ориентация сыграет определяющую роль в распределении влияния в этом регионе. Сейчас Турция колеблется между Востоком и Западом, однако она находится не в той позиции, чтобы продолжать эти колебания до бесконечности (да и время неподходящее).

Ответы на вопросы, заданные вначале, напрашиваются сами собой. Есть серьезная причина, по которой еще вчера вечером США не ввели санкции против Эрдогана и Турции. Ведь в случае введения санкций Турция из колеблющегося союзника Запада превратится в бастион интересов Востока, который немедленно мобилизуют для защиты Турции от всех действий, направленных против нее.

Похоже, на этот раз Эрдоган выйдет победителем, что бы сейчас ни произошло. Если США поступят решительно и действительно введут какие-нибудь санкции, это только укрепит позицию Эрдогана, и тогда он сможет развивать сотрудничество с Китаем и Россией. Если же США решат проглотить этот эпизод непослушания, то Эрдоган опять-таки окажется в выигрыше. Кстати, в последние недели, пока Вашингтон сыпал угрозами, турецкий президент заявлял, что в итоге они повиснут в воздухе. "США не могут себе позволить исключить Турцию из программы F-35", - сказал он несколько раз, комментируя главную американскую угрозу.

Напомню, что Турция участвовала в разработке передовых самолетов-невидимок последнего поколения F-35, а США пригрозили ей, что исключат ее из этой программы (то есть не позволят закупить эти самолеты), если турецкие власти приобретут С-400.

Возможно, США будут дуться, но не добьются ровным счетом ничего, кроме того, что Эрдоган будет еще больше ориентироваться на Восток. Свою роль играет и тот факт, что в скором времени Анкара планирует закупить сто новых самолетов. Если бы Турцию исключили из программы F-35, то подтолкнули бы прямиком в объятия Москвы - к закупке ее военных самолетов (скажем, Су-57).

Но если никак не наказать Эрдогана, то для США это станет серьезной проблемой. Американские "подданные" в разных частях мира, в том числе в Европе, увидят, что американские угрозы так и остались нереализованными. Тогда что же может помешать им самим совершать выгодные сделки с Востоком? А ведь речь идет о действительно выгодных сделках. Например, Россия может укрепить военно-воздушные силы Турции так же, как и США, но за значительно меньшие деньги. То, что США силой и давлением принуждают остальной мир закупать их оружие и продукцию, не секрет, и недавнее сильнейшей давление, которое США оказали на китайский "Хуавэй" (Huawei), - лучшее тому подтверждение.

Кто же может "осмелеть" после Эрдогана? Для начала - Германия, которая может просто проигнорировать все американские угрозы и построить "Северный поток - 2" в рекордные сроки. Тогда может начаться цепная реакция, массовое непослушание!

Трампу нелегко будет принять решение, потому что правильных решений сейчас нет. Интересен и тот факт, что лично он не слишком вмешивался во всю эту историю, в отличие от его подчиненных. Почему? Возможно потому, что Дональд по-прежнему считает: НАТО - это "отжившая" организация, и втайне он радуется тому, что Эрдоган вот так разваливает ее изнутри? Все возможно. Трампа не интересует идеология, согласно которой США должны держать остальной мир в кулаке и под своим контролем. Для Трампа это пустая трата денег. Будь у него побольше полномочий и мандат подольше, он предпочел бы вплотную заняться США, построить мощные, даже самые мощные США, но не остальной мир.

Что касается Турции, она избрала для себя очень своеобразный путь. Вопрос только в том, как долго она будет по нему идти. Зенит власти Эрдогана остался в прошлом, и даже, более того, не за горами ее закат (потеря Стамбула на региональных выборах это убедительно подтверждает). Может ли Турция повернуть обратно и вернуться к прежнему курсу? Разумеется, но не так скоро: очередные президентские и парламентские выборы в Турции намечены только на 2023 год. А до тех пор произойти может все что угодно (например, уход Трампа после очередных американских выборов).

Какая атмосфера царит в Кремле? Конечно, позитивная. Россияне еще раз доказали Вашингтону, что в состоянии парировать даже в самых тяжелых схватках, таких как эта (она затянулась на два года). Воодушевленная этим успехом, Москва теперь обратится к другим рынкам, в том числе Индии, а возможно, и Саудовской Аравии… При этом продавая по миру свой, по мнению некоторых специалистов, самый передовой зенитный ракетный комплекс, россияне теперь должны с умом воспользоваться теми политическими очками, которые они набрали в Анкаре. Прежде всего, это касается Сирии.

Эрдоган заручился своим средством, с помощью которого может показать американцам, что они ему не "боссы", а россияне теперь должны донести до него, что и он не будет "боссом" за пределами турецких границ, что Турции и Эрдогану нечего делать в Идлибе. Подходит идеальный момент для того, чтобы Россия ясно дала это понять турецким властям… Правда, только если сейчас она не обсуждает с Турцией какой-нибудь более масштабный договор о поставке Су-57. В таком случае Москва не станет нервировать Эрдогана. Похоже, никто сейчас не хочет его нервировать, и мало кто сегодня в мире может позволить себе высказываться в таком же духе (он обвиняет США и их союзников в поддержке "террористов" в Сирии) и поступать так же, как Реджеп Тайип Эрдоган. Стоит признать: ему удалось добиться того, что уже давно не удавалось ни одному другому лидеру. Вопрос теперь только в том, будет ли его политика перманентно менять Турцию в ближайшие годы, или против него уже готовится новый более эффективный переворот для смены режима. Эта история еще не закончена, и с доставкой С-400 на турецкую базу Муртед близ Анкары все только начинается.

Д. Марьянович (D. Marjanovi)