Войти
17.07.2019
Российская газета

Северный флот завезет в Арктику продукты для своих подразделений

358
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Северный флот начал навигационный завоз продуктов для предстоящего зимнего периода своих подразделений, дислоцированных в труднодоступных районах Крайнего Севера.

Как сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, туда уже доставили более 17,3 тысячи тонн грузов. План завоза, с учетом материальных средств уже отгруженных на суда, выполнили на 58,5 процента.

Зимовочные запасы в Арктику доставляют несколько отрядов судов обеспечения Северного флота. Это и морские буксиры, и буксирные катера, и килекторные суда, а также транспорт поставщика горюче-смазочных материалов.

Всего же в районы Крайнего Севера доставят около 37 тысяч тонн различных грузов. В 48 труднодоступных пунктах расположены более 60 подразделений и частей Северного флота и министерства обороны России.


Светлана Цыганкова (Мурманская область)

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
СФ
Похожие новости
03.06.2019
Минобороны расширит зоны спутниковой связи
30.07.2018
Корабли Северного флота РФ в ближайшее время проведут несколько походов в Арктике - командующий
11.09.2017
Наращивание российского военного потенциала на Западе: факты и вымысел (Russia Matters, США)
02.08.2016
Наш флот силен традициями
10.03.2015
Арктические тревоги американского генерала
25.10.2010
С-300В впервые поразил мишени-имитаторы оперативно-тактических БР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 10:31
  • 7
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 17.07 10:21
  • 40
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 17.07 10:02
  • 97
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 17.07 09:52
  • 1
Sohu (Китай): российская армия отправила в Сирию боевого робота. Его слабое место – отсутствие пропускной способности 5G
  • 17.07 09:45
  • 3
Минфин бьет по своим
  • 17.07 09:15
  • 4
Новые тральщики проекта 12700 будут поставлены на все флота - вице-премьер Борисов
  • 17.07 07:16
  • 19
"Нептун" атакует: как Киев хочет уничтожить Крымский мост
  • 17.07 01:09
  • 4
Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
  • 17.07 01:04
  • 115
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.07 00:49
  • 14
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 17.07 00:19
  • 1
Подводный флот поднимает паруса
  • 16.07 23:21
  • 1
Стало известно об отставке командира спецподразделения ФСБ "Альфа"
  • 16.07 22:22
  • 6
Конгрессмены США заступились за Нагорно-Карабахскую Республику
  • 16.07 20:28
  • 1
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в путешествие длиной 1,5 млн км от Земли
  • 16.07 18:47
  • 7
Гарантий, что на Курилах не появятся военные базы США Москва не получила