Афганистан не готов отказаться от Ми-35 по просьбе США

Афганские военные не могут найти замену советским вертолетам Ми-35П. Командование ВВС раскритиковало предлагаемые для перевооружения американские вертолеты MD-530F.

"Вертолеты Ми-35 были выведены из состава воздушного флота в 2015 году, но афганцы продолжают пытаться поддерживать их в боеспособном состоянии", - цитирует издание The Drive обзор Пентагона о состоянии безопасности в Афганистане.

Четыре машины, которые были поставлены в страну в 2008 году из Чехии, в данный момент в ожидании ремонта стоят на аэродромах. Причина привязанности афганских военных в том, что другие боевые вертолеты не подходят для суровых условий региона. К примеру, полковник ВВС Афганистана рассказал New York Times о фатальных недостатках вертолетов MD 530F.

"Летать небезопасно, двигатель слишком слабый, есть проблемы с рулевым винтом, сам вертолет не бронирован. Если мы спустимся ближе к врагу, то нарвемся на ответный огонь противника, который мы не сможем выдержать. Если мы поднимемся выше, мы не сможем навестись на врага", - сказал полковник.

Кроме того, вертолет MD-530F с полной боевой нагрузкой не сможет перелететь через горные хребты, которые окружают Кабул.

Тем не менее главные спонсоры афганской армии США пытаются всеми силами "выдавить" из страны вертолеты российского происхождения Ми-17 и Ми-35. Вместо них афганцам предлагается пересесть на американские вертолеты UH-60A+ и легкие самолеты-штурмовики A-29. Однако помощь Афганистану в восстановлении парка вертолетов Ми-35П готова оказать Индия, которая намерена передать афганцам для борьбы с террористами несколько "тридать пятых".

Кстати

На форуме "Армия-2019" военным экспертам были показаны модернизированные версии вертолетов Ми-35М и Ми-35П. К примеру "П" - получил на вооружение ракеты "Атака" и бортовой комплекс обороны, а также подвижную двух ствольную пушку калибра 23-мм, подвесные пушечные контейнеры, авиабомбы и неуправляемые авиационные реактивные снаряды С-8. В грузовой кабине вертолета Ми-35М на турели установлен бортовой пулемет "Корд", а также круглосуточную обзорно-прицельную станцию с дальностью обнаружения целей до 10 километров.

Николай Грищенко