Южная Корея получила ещё два истребителя пятого поколения F-35A

Южнокорейские Военно-воздушные силы пополнились еще двумя американскими самолетами пятого поколения F-35А Block 3. Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Управление программ оборонных закупок Республики Корея, два новейших истребителя прибыли на военную базу в Чхонджу.

Источник изображения: topwar.ru

Южная Корея получила от Соединенных Штатов еще два новейших истребителя пятого поколения F-35, которые в понедельник прибыли на военно-воздушную базу в Чхонджу. Это третий и четвертый самолеты F-35A, полученные ВВС страны согласно контракту, заключенному в 2014 году. Первый и второй истребители прибыли в Южную Корею 29 марта этого года. До конца года планируется получить еще шесть американских истребителей F-35.

Всего же, согласно соглашению, подписанному между Южной Кореей и США, Министерство национальной обороны республики должно получить 40 истребителей F-35A в период 2018-2022 годов, в случае заказа дополнительных 20 - в 2023 или 2024 году. Самолеты закуплены через американо-южнокорейское межправительственное соглашение в рамках американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Стоимость контракта - 6,8 млрд. долларов.

Получение Южной Кореей истребителей пятого поколения не прошло мимо Северной Кореи. Ранее в Пхеньяне раскритиковали Сеул за закупку американских самолетов, заявив, что F-35 были приобретены "для обеспечения военного превосходства над соседними странами в регионе и в особенности призваны содействовать открытию "ворот" для вторжения на север во время чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове".

В КНДР сообщили о начале работ по разработке специального вооружения, "призванного полностью уничтожить смертоносное оружие, появившееся в Южной Корее".