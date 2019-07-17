На форуме "Армия-2019" заключили контрактов на рекордную сумму более 1 трлн рублей

С 27 российскими предприятиями заключено 46 контрактов, рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Стоимость контрактов, заключенных в этом году на международном военно-техническом форуме "Армия-2019", превысила 1 трлн рублей, что почти в восемь раз больше, чем в 2018 году. Об этом во вторник на селекторном совещании сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"С 27 российскими предприятиями заключено 46 контрактов на сумму более 1 трлн рублей, что в 7,6 раза больше, чем в прошлом году", - сказал Шойгу.

По его оценке, "насыщенной была и научно-деловая программа". "В 173 мероприятиях участвовало свыше 12 тыс. экспертов", - сказал министр.

Он отметил, что на форуме "более 1300 отечественных и зарубежных предприятий и организаций представили свыше 27 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения". "Традиционно были проведены статические и динамические показы техники. Считаю, что форум прошел на высоком уровне. За шесть дней на его площадках побывало свыше миллиона посетителей. Количество участников, экспонатов и иностранных делегаций на 10% превысило прошлогодние показатели", - сказал Шойгу.

Работу "Армии-2019" освещали порядка двух с половиной тысяч журналистов из разных стран, сообщил министр.

Он поставил задачу "также успешно провести форум "Армия" в следующем году".